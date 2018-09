Drama i 'Robinson': Deltager faldt om i solen

- Jeg kan ikke huske, da jeg ryger ned. Jeg tror, jeg er dehydreret fuldstændigt. Jeg kan ikke huske, hvad der sker. Jeg kan ikke huske de sidste 5-10 minutter.

Sådan lød det i aftenens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen', hvor deltagerne Karina, Ulrik og Jakob blev sendt i dødskamp med en flybillet hjem til Danmark til taberen. Her skulle de dyste i en konkurrence, hvor de stående på ét ben skulle balancere en krukke på en vippe med det andet ben.

Det handlede om at holde balancen og benet i ro. Foto: TV3

Jakob faldt først fra, men både Karina og Ulrik stod imod i næsten en time, før varmen overmandede Karina, der på dramatisk vis drattede om i de næsten 50 grader, der var i solen. Noget hun ikke selv kan huske.

- Jeg kan huske, at vi stod der længe, og at jeg allerede efter en halv time fik kvalme og fik det skidt. Der stod jeg og overvejede, hvor jeg kunne kaste op. Men jeg fik den vendt og fik det godt igen. Senere fik jeg det skidt igen, det blev så værre og værre, og jeg kan ikke huske de sidste fem til 10 minutter, fortæller Karina Filbert til Ekstra Bladet.

Foto: TV3

Kølet ned med is

Hun siger, at stedet, hvor dysten fandt sted, blev kaldt for 'gryden' grundet de høje temperaturer. Hvad der præcis skete i minutterne efter hendes blackout, er Karina en smule usikker på.

- Jeg er ret sikker på, at jeg ikke fik drop. Jeg kan huske, at der løber en masse mennesker hen til mig, hjælper mig og at jeg får is på kroppen, så jeg bliver kølet ned. Jeg får også en parasol og vand. Man er i vanvittigt gode hænder, og de fortsatte heldigvis først programmet, da jeg var kommet til hægterne igen, forklarer hun.

Selv om det naturligvis var en voldsom oplevelse, så bærer Karina ikke et nag til produktionen for at lade deltagerne duellere i så voldsomme dyster.

- I bund og grund er det jo 100 procent det, jeg gerne ville opnå med Robinson – at presse mig selv i situationer, jeg aldrig ville kunne komme i derhjemme. Det har været en kæmpe oplevelse, og jeg er vildt stolt over, at jeg kunne stå så længe og kæmpe. Jeg fandt en indre styrke, jeg ikke anede, jeg havde, fortæller hun.

En tydeligt presset Karina må fragtes bort af produktionsholdet. Foto: TV3

Benhård dukkert

Resten af dagen var Karina utilpas og blev instrueret til at drikke ekstra meget vand. Men allerede dagen efter var hun ovenpå igen, og hun er da også ganske tilfreds med sin deltagelse.

- Denne her dag var det ekstra hårdt, men resten af tiden var det også fysisk hårdt ikke at få mad. Jeg er overrasket over, hvor meget det gik ud over ens mentale tilstand, og hvordan man blev svækket.

- Vi kunne knap nok tage en dukkert, uden det krævede de sidste kræfter i kroppen. Det var virkelig hårdt og langt hårdere, end jeg havde kunnet forestille mig hjemmefra.