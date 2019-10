Drama i 'Robinson': Overvejer at give op

'Robinson Ekspeditionen' kan være hårdt fysisk, da man i sagens natur dagligt opererer med et større kalorieunderskud, men årets deltagere har også fortalt, hvordan det taktiske spil og de løgne, der følger i kølvandet derpå, har været ved at tage pippet fra dem.

Og livet på øen er da også ved at blive for meget for en af årets mest markante kvindelige deltagere.

- Jeg finder ikke helt glæde ved at være en del af 'Robinson' mere. Jeg har gået i en periode og ikke været så glad, siger Louise Camilla Haustrup i aftenens afsnit, hvor hun overvejer at kvitte programmet.

Hun hiver derfor fat i holdkammeraten på Hold Syd, Jaffer Janjooa.

- Jeg ser ikke så meget en glæde i det mere, jeg synes ikke, det er ligeså sjovt mere. Det er ikke fra den ene dag til den anden, jeg har faktisk gået i halvandens uges tid og haft det sådan her, forklarer hun Jaffer, der ikke bryder sig om, hvad han hører.

- Jeg har godt kunnet mærke på Louise Camilla, at hun har følt sig lidt nede, men jeg vil gøre alt for at få Louise Camilla væk fra tankerne. Hun skal blive, siger han.

Og så er gode råd dyre. Heldigvis har Jaffer lidt tricks i ærmet: Der skal fedtes.

- Du er den stærkeste pige i 'Robinson', udbryder han.

Louise Camilla er til daglig kæreste med Morten Kjeldsen, der var en stor profil gennem to sæsoner i 'Ex on the Beach'. Foto: Mogens Flindt

Og det ser ud til at virke.

- Det føler jeg også selv, jeg har virkelig meget at give. Uden at lyde højrøvet, så synes jeg da også, det er træls, at jeg får det sådan her, for jeg kunne godt se mig selv nå rigtig langt og måske stå i en finale. Man ved aldrig, hvad der sker, men jeg kunne godt se det. Man kunne godt drage nogle hurtige konklusion, og det skal man lade være med, svarer Louise Camilla, der dog stadig har en nagende tvivl.

- Jeg håber bare, at du lige virkelig vil genoverveje det og tænke det igennem igen, inden du tager din endelige beslutning, siger Jaffer.

Om Louise Camilla Haustrup giver op, eller lader sig overtale til at blive, kan ses i aftenens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen', der vises klokken 20 på TV3.