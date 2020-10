Drama i 'Vild med dans'-studiet

En kvinde fik et ildebefindende midt under pressens interviews med deltagerne fredag aften

Der var brede smil fra både amatører og professionelle, da aftenens 'Vild med dans' fik sin afslutning.

Pressen gik ind på dansegulvet, og imens der blev smilet til den helt store guldmedalje, skete et dramatisk optrin på tilskuerpladserne.

Her fik en kvinde et ildebefindende stående mellem stolerækkerne og faldt ned. Liggende på tribunen blev folk fra produktionen hastet til, og de begyndte straks at hjælpe kvinden.

- En af vores publikummer fik et ildebefindende efter programmet. Hun er ved fuld bevidsthed og har selv talt med ambulancepersonalet, som er på vej for at tilse hende, siger underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbech.

Han forsikrer, at hun er i gode hænder.

- Produktionen tager sig godt af hende, indtil de ankommer.