Drama i X Factor: Blachman smed sine egne deltagere hjem

Thomas Blachman blev sat i noget af en kattepine fredag aften i 'X Factor', da han blev tvunget til at smide sin egen gruppe ud af programmet.

Seerne valgte, at det var grupperne Anne Mette & Tomas samt Sol & Christian, der skulle i omsang. Derfor var det traditionen tro deres egen mentor, som fik lov at træffe den endelige afgørelse. Og han smed Anne Mette & Tomas hjem, da han ser større potentiale i den unge duo.

- Jeg synes fandeme, der er sket noget med jer, det har været til inspiration for alle, roste han indledningsvis ægteparret, inden han vendte fokus mod den unge duo.

- Sol og Christian, vi kan gøre det her. Jeg sender Anne Mette og Tomas hjem, lød det fra Thomas Blachman.

Dermed indsnævres feltet langsomt, men sikkert ind frem mod finalen i april.

Sol & Christian på scenen fredag aften i DR Byen. Foto: Mogens Flindt

På en aften med mange imponerende præstationer var det den karismatiske Sigmund Trondheim, der stjal showet med sin fortolkning af Demi Lovatos 'Cool for the Summer'.

Ny dimension

Til daglig underviser Sigmund i dans, og fredag aften gav han endelig prøver på sin kunnen til dommernes store begejstring.

- Det er fedt, for det her er jo et tv-show, og dét der er jo et show. Normalt er det stemmerne, som er omdrejningspunktet, og det er klart, at når man begynder at spasse sådan rundt på scenen, så tager det noget overskud fra vokalen, men det er ikke så vigtigt. For du er en helt anden type, roste Remee og tilføjede.

- Du forærer showet en ny dimension. Og det er det, du skal.

Sigmund Trondheim var aftenens åbenbaring. Foto: Mogens Flindt

Sigmunds mentor, Sanne Salomonsen, var også fuld af lovord om den danseglade amatørsanger, ja selv Thomas Blachman var begejstret.

- Nu begynder det at fungere. Det er dét, du kan, og det er dét, du er her for at vise, at du kan. Sigmund, jeg er dybt imponeret over din professionalisme, roste den normalt så kritiske Blachman.

Det var så fedt

De rosende ord kom bag på hovedpersonen selv, der havde været nervøs for, hvordan han skulle håndtere at balancere vejrtrækning og smil med sang. Derfor lunede de pæne ord ekstra meget.

- Det var det vildeste overhovedet, sagde han til Ekstra Bladet og tilføjede om sin dans.

- Jeg havde ventet og ventet og ventet på, at Sanne ville sige, at jeg godt måtte danse, og nu gjorde vi det. Det var så fedt, og jeg er så tilfreds. Vi tog 'X Factor' til det næste niveau.

Foto: Mogens Flindt

Sigmund var ikke den eneste, der imponerede dommerne. Omsider livede gruppen Place on Earth lidt op med sangen 'Running up that Hill', mens også Remees to resterende deltagere Rasmus Therkildsen og Jamie Talbot blev lovprist af dommerne.

Med Anne Mette & Tomas' farvel har alle dommerne to deltagere tilbage.