Drama i X Factor: Teknik ødelægger optræden

I starten var unge Vita den store favorit til at vinde 'X Factor'. Siden er det kun gået ned ad bakke, og her til aften gik det helt galt for den unge sangerinde, som fik saboteret sin optræden af tekniske problemer.

Det var den såkaldte in-ear-lyd, der voldte Vita problemer.

- Jeg ved ikke, hvad det var med den in-ear, for det var noget, du kæmpede med. Det gjorde noget. Jeg ved ikke, hvad der var galt. En teknisk ting, men det kunne høres på din pitch. Men det gjorde ikke, at man ikke kunne høre, at du har en fantastisk stemme, forsøgte Remee at opmuntre.

På Twitter har flere brugere også bemærket, at det gik galt.

Fatter ikke et ord Vita synger .... DR har allerede skåret 20% af udstyret væk #xfactordk — VLR (@VerenaRytter) 16. marts 2018

Av Av der er noget i de “in ears” der ik fungere korrekt i Vitas start af nummeret hmmm #xfactordk — HannibalsUnivers (@HannibalGS) 16. marts 2018

Der er vist noget galt med Vitas musik i ørerne. Synd! #xfactordk — Michael Hawkins (@HawkinsDenmark) 16. marts 2018

Selv konstaterede en tydeligt mærkelig Vita blot.

- Det gik lidt galt.

Blachman: Hvor var forløsningen?

Blachman gik i kødet på Vita.

- Du har stået her fire gange nu, og jeg har haft følelsen af, at du bliver meget nervøs. Det bliver en lille smule jabbet. Det her er det bedste, I har lavet, men I mangler at forløse det. Den der følelse af, at her er du, bum. Forstår du, hvad jeg mener? Den savner jeg, lød det fra Blachman, inden han blev afbrudt af Vitas mentor Sanne Salomonsen.

- Jeg tror, det er fint nu. Du skal bare stoppe.

Sanne Salomonsen forsøgte at opmuntre sin unge deltager.

- Jeg kunne godt høre, du havde lytteproblemer. Jeg kunne se og høre det på dig, og det var ærgerligt, udbrød hun, inden Blachman brød ind.

- Jeg er ligeglad med, om de synger falsk, sagde han, inden Sanne tog ordet tilbage.

- Det synes jeg ikke, jeg synes, det er forfærdeligt at høre på. Du skal ikke lade dig slå ud, Vita. Jeg synes, vi var uheldige lige nu og her, for jeg har hørt dig synge det hele ugen, og jeg ved, hvor fantastisk du har sunget den. Godt kæmpet.

Vita var blandt bookmakernes favoritter til at ryge i omsang i aftenens afsnit, og kokset på scenen har næppe ændret det store på det.

