Drama om kontroversielt program: Sendes stadig

Optagelserne til 'Bruuns stue' måtte stoppes, da DR i sommer optog det kontroversielle program, fordi en joke om somaliske mennesker kørte helt af sporet.

Siden juni har der så været radiotavshed om programmet, men ifølge programchef Lisbeth Langwadt, er det stadig planen, at programmet skal køre.

'Vi planlægger stadig at sende programserien senere på året. Jeg ser frem til inden længe at kunne fortælle mere', lyder det kortfattet i en mail fra Lisbeth Langwadt.

Ekstra Bladet ville ellers gerne have haft svar på flere spørgsmål omkring quizprogrammet, men det var ikke muligt.

Det spurgte Ekstra Bladet til: Flere parter i programmet er overraskede over, at det endnu ikke er blevet sendt. Hvad skyldes det?

Der varr en del debat omkring det ene program, hvor optagelserne blev stoppet. Bliver det program sendt i forbindelse med de andre?

Hvornår kan vi forvente at se Bruuns stue?

Høje forventninger

Programmets vært, Rasmus Bruun, udtaler til Ekstra Bladet, at det ifølge hans oplysninger snart er tid til, at programmet skal ud.

- Som jeg har forstået det, så mangler det stadig noget godkendelse, men det er da meningen, at det skal køre.

Han er dog i tvivl, om programmet kan leve op til al omtalen.

- Der er jo tårnhøje forventninger, så må vi jo se, om vi kan leve op til det, siger han med et grin.

Optagelserne til programmet blev stoppet, efter Huxi Bach fortalte en joke, der fik en somalisk kvinde til at græde.

'Hvordan slår man ti fluer med ét smæk? Man klasker en somalier i øjet', skulle komikeren angiveligt have sagt.

Rasmus Bruun fortalte i juni til Ekstra Bladet, at han havde fået indtrykket af, at statisten var informeret om vittigheden, men det viste sig ikke at være tilfældet.

Rasmus Bruun regner stadig med at programmet kommer ud. Foto: Jens Hartmann Schmidt

Undskyldte for kommentar

DR undskyldte på daværende tidspunkt til statisten.

'Der er tale om en del af nogle optagelser på allerførste optagedag til et program, der først skal sendes om et stykke tid. Det er klart, at vi nu ser meget grundigt på, om det lever op til det, vi gerne vil med programmet. Den konkrete måde, det udvikler sig på under optagelserne, har vi undskyldt over for den medvirkende', lød det i en mail fra Lisbeth Langwadt.

På det tidspunkt fortalte programchefen også, at man overvejede fremtiden for programmet, men nu lader det altså til, at man kommer til at sende 'Bruuns stue' på DR.

