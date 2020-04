Drama på stranden: - Du er en lillebitte kælling

Sandhederne kommer på bordet i sæsonens sidste afsnit af 'Ex on the Beach'

Bølgerne går nok en gang højt mellem Louise Balling Jensen og Mikkel Søndergaard i det sidste afsnit af knaldeprogrammet 'Ex on the Beach' på Dplay.

I afsnittet skal Louise og Mikkel nemlig en tur på stranden med en af de øvrige deltagere i programmet Amanda Mogensen, der er i øvrigt Mikkels ekskæreste.

Snydt for stor præmie: - Du er en kæmpe idiot

Det starter ellers godt for Louise, og glæden er stor, da hun kan fornemme, hvem der venter på hende. Det er nemlig hendes tidligere flirt i programmet, Victor Frømming, der er tilbage.

Men den gode stemning varer kort, for det falder bestemt ikke i god jord hos Mikkel, at Victor er tilbage. Det får straks skænderiet til at gå i gang mellem Louise og Mikkel, der på ingen måder er enige om, hvorvidt de to har haft en flirt eller ej, mens sidstnævnte var ude af villaen.

- Du har sagt alle mulige søde ting til mig, og at du havde glemt Victor, og det var kun mig, du ville have. Når han så kommer, er det bare sådan lidt, at vi aldrig har haft noget og bla, bla, bla. Det er jo bullshit at sidde og fyre af, siger Mikkel forarget i programmet.

Se også: Bendtners vilde investering: Philine er kritisk

Løj om alt

Louise kommer dog med en reaktion med det samme, og der kommer et par heftige sandheder på bordet. Til sidst kan Mikkel ikke længere holde sine frustrationer tilbage, og det ender med, at han sviner Louise til.

- Det er kun de ting, jeg har sagt til dig. Jeg har sagt til alle andre, at jeg har savnet Victor, indrømmer Louise.

- Så du har løjet over for mig i alt den tid og holdt mig for nar. Jeg vidste det også godt. Du er en lillebitte kælling, lyder det sure svar straks fra Mikkel.

Du kan se skænderiet i klippet i videoen ovenfor artiklen, mens du kan se alle afsnit af 'Ex on the Beach' på Dplay.

Se også: Bendtner og kæresten bruger vanvittigt beløb på p-bøder