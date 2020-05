Dramatisk afslutning: Så vanvittigt tætte var de

Særlig to finalister lå meget tæt under lørdagens 'X Factor'-finale

Guldglimmeret væltede ned fra loftet i 'X Factor'-studiet i Brøndby, da det lørdag aften stod klart, at bookmakernes helt store favorit Alma Agger nu kan kalde sig vinder af 'X Factor' 2020.

- Det er helt sindssygt. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, lød det fra en overvældet Alma, der havde svært ved at holde tårerne tilbage, inden hun skulle på scenen for sidste gang og fremføre sin vindersang.

Men faktisk kunne resultatet meget let have set anderledes ud. Stemmefordelingen mellem Alma Agger og Mathilde Caffey lørdag aften var nemlig utrolig tæt.

Det oplyser TV2, der har givet Ekstra Bladet adgang til årets stemmefordeling.

Fordelingen af stemmer i procent fordelte sig på følgende måde:

Alma - 36,8

Mathilde - 34,8

Emil - 28,4

Alma Agger kan nu kalde sig vinder af 'X Factor' 2020. Foto: Mogens Flindt

Dermed var der ikke mange stemmer til forskel mellem Alma Agger og Mathilde Caffey.

Da Ekstra Bladet talte med Mathilde Caffey kort efter afgørelsen, var hun dog ikke skuffet, at det ikke var hende, der løb med sejren - snarere tværtimod.

- Alma fortjener det virkelig. Hvis der er nogen, der fortjener det, så er det hende, sagde hun.

- Jeg under hende det virkelig, og hun er sådan et stort talent, sagde hun med et smil.