Dramatisk 'X Factor'-øjeblik: Derfor krævede hun en stol

Der var masser af drama i aftenens 'X Factor', hvor hele to deltagere måtte tigge sig adgang til de stole, der giver videre adgang i programmet.

Først 19-årige Sille og senere 20-årige Albina Shyti. Sidstnævnte imponerede stort ved sin audition. Det var ikke tilfældet fredag aften.

- Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige. Jo, du kan synge, og det lyder godt. Omkvædet lyder godt, du er god deroppe. Du starter med at synge pisse falsk og er ikke tilstede, og så sker der noget. Men sangvalget er også meget hotellobby-agtigt, lød det fra Blachman.

Også Ankerstjerne, der er mentor for de unge-kategorien, lagde kortene på bordet.

- Albina, jeg har haft så store forventninger til dig i aften, og det er selvfølgelig svært at indfri. Jeg bliver udfordret.

Det fik 'Albi', som hun blot kalder sig, til at kræve en stol.

- Ankerstjerne please, jeg skal have en stol, lød det fra scenen.

Albi fik sin stol. Men det var på et hængende hår.

- Jeg havde lavet en peptalk til mig selv, inden jeg gik på, hvor jeg havde lovet, at hvis det gik galt, så ville jeg kæmpe, så jeg fik en stol. Min audition var som at få et 12-tal, og så fik jeg et 4-tal. Jeg kunne ikke leve op til min audition, men jeg kæmpede for min stol. Og det er jeg stolt af, siger Albi til Ekstra Bladet.

Albi på scenen til 'Five chair challenge'. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Totalt nervepirrende

Hun er i Kosovo, da vi fanger hende over en messenger-forbindelse. Her husker hun tilbage på timerne i lagerhallen, hvor 'Five chair challenge' blev afviklet.

- Det var totalt nervepirrende. Helt surrealistisk. Normalt er det noget, man ser på tv, og pludselig stod jeg selv i det. Vi var der fra helt tidligt på dagen, og der gik mange timer, hvor vi kunne opbygge nerver. Vi var der i rigtig, rigtig lang tid, forklarer hun og fortsætter.

- Jeg kunne mærke, at jeg havde sindssygt mange nerver på, men når jeg får en guitar i hånden, er jeg i mit es. Jeg havde det sådan, at jeg bare skulle have en stol. Selv hvis jeg skulle kæmpe videre for den. Jeg skulle bare have den, siger hun.

- Blachman sammenligner din optræden med noget, man hører i en hotellobby. Hvordan var det at høre?

- Det kan jeg ærligt ikke huske, at han sagde. Jeg lagde ikke mærke til hverken Blachman eller Oh Land, min familie eller publikum. Der var kun Ankerstjerne. Han er jo min dommer, så det var ham, der skulle træffe beslutningen og hans ord, som betød noget, forklarer Albi og tilføjer grinende.

- Men det giver mig da bare mere endnu mere gejst, at han siger sådan.

Underlig følelse

Selv om Albi gik fra måske den bedste audition i år til at hænge på kanten og tigge om sin overlevelse i programmet, så fortryder hun ikke noget.

- Jeg går ikke ind til noget og tænker, at jeg er den bedste. Jeg gør mit bedste, og jeg er glad for min reaktion. Jeg vil ikke kendes som en, der giver op. Jeg var bare gennemsyret af stædighed. Det skulle ikke slutte der, siger Albi.

- Hvordan var det at skulle tage stolen fra en af de andre?

- Det er så underligt, at man skal konkurrere mod hinanden. Selv om det kun er få dage, så ender man hurtigt med at holde af de andre. Det er følelsen af, at jeg elsker dig, jeg vil ikke tage din stol, men vil så gerne have en stol, siger hun.

Patrick fra Lolland mangler stadigvæk at optræde foran Ankerstjerne, og derfor er det ikke sikkert, at hverken Albi eller de fire andre går videre til programmets liveshows. Hvordan det går, kan ses på næste fredag. Sille, der også krævede en stol i fredagens program, har ikke ønsket at stille op til interview.