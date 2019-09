'Dronningen' indstillet til Oscar

Filmen 'Dronningen' med Trine Dyrholm i hovedrollen, er af den danske oscarkomité valgt som det danske bud på en Oscar.

Det fortæller Det Danske Filminstitut.

Dermed har filmen om advokaten Anne, der indleder et seksuelt forhold til sin 17-årige stedsøn, slået både 'Før frosten' og 'Ser du månen, Daniel', som også var film, der var inde i kampen.

- Vi ser 'Dronningen' som et originalt dansk bidrag, der med sin amerikanske distributør i ryggen har chancen for at sætte et aftryk i konkurrencen om en oscarnominering, siger formand for den danske oscarkomité Claus Ladegaard i en pressemeddelelse.

Filmen er nu med i kampen om et blive nomineret i kategorien 'Bedste Internationale Film' til næste års oscaruddeling.

Trine Dyrholm fik stor ros for sin rolle i 'Dronningen'. Foto: Mogens Flindt

'Dronningen' er udvalgt, fordi den ifølge oscarkomitéen er den danske film, der i sidste ende har bedst chancer for at indbringe en nominering.

- Vores opgave i komitéen har været at bringe den film i spil, som, vi mener, har størst potentiale i nomineringskapløbet, siger Claus Ladegaard.

Filmen har skuespiller Trine Dyrholm i hovedrollen som Anne, der sætter hele sin tilværelse på spil, efter at hun indleder en affære med sin 17-årige stedsøn, som spilles af den svenske skuespiller Gustav Lindh.

Glad for Trine

Det er specielt hovedrolleindehaverens præstation, der har fået komitéen til at vælge 'Dronningen'.

- Succesen skal ikke mindst tilskrives Trine Dyrholms pragtpræstation – et overbevisende eksempel på en kompleks kvindelig hovedrolle, som vi kunne ønske os mange flere af på det store lærred, siger Claus Ladegaard.

Filmen er instrueret af May el-Toukhy, der også er medforfatter til manuskriptet, og har blandt andet modtaget publikumsprisen på den store amerikanske filmfestival Sundance.

Den havde premiere i marts, og over 330.000 danskere har set den i biografen.

Filmene 'Før frosten' og 'Ser du månen, Daniel' befandt sig også på den danske oscarkomités liste over en mulig dansk oscarvinder. Komitéen valgte dog i sidste ende at pege på 'Dronningen'.

Fra oktober begynder oscarakademiet at vurdere de forskellige internationale filmbud.

De fem nominerede i kategorien offentliggøres i januar, og det bliver til den tid klart, om den danske film stadig er med i kapløbet om en Oscar.

Selve uddelingen af statuetterne finder sted 9. februar 2020.