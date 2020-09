Droppede 'hvide' stemmer: Her er afløseren

Tidligere på året annoncerede hitserien 'The Simpsons', at det var slut med at få hvide mennesker til at lægge stemmer til sorte tegnefilmskarakterer.

Det kostede Hank Azaria sit mangeårige virke som stemmen bag indiske butiksejer Apu og Homers afroamerikanske kollega Carl Carlson. Og nu er den nye stemme til sidstnævnte fundet.

Valget er faldet på skuespilleren Alex Désert.

- Vi er meget tilfredse med at kunne byde Alex Désert velkommen som Carl i 'The Simpsons'-sæsonpremieren', lyder det i en pressemeddelelse ifølge BBC.

Alex Désert har scoret rollen som Carl Carlson. Han havde en mindre rolle i 'Better Call Saul', hvor han spillede rollen som Officer Baker i ét enkelt afsnit. Derudover har han en lang karriere som stemmeskuespiller. Foto: Mediapunch/Shutterstock

Det er showets 32. sæson.

Hvem der skal lægge stemme til Apu med det mundrette efternavn Nahasapeempeaotiln er endnu ikke offentliggjort.

'The Simpsons'-karakteren Carl Carlson.

I sidste måned gav Harry Shearer, der lægger stemme til roller som Mr. Burns, Ned Flanders og den afroamerikanske doktor Dr. Hibbert, sit besyv om den nye regel.

- Jeg har et meget simpelt syn på skuespil. En skuespillers job består i at spille nogen, de ikke er. Det er opgaven. Det er jobbeskrivelsen, sagde den 76-årige Shearer til Times Radio og fortsatte.

- Jeg er ikke en rig ejer af et atomkraftværk. Jeg er ikke en troende kristen Bibel-læser, der bor ved siden af Homer. Jeg er ingen af de personer.

Hank Azaria mistede jobbet grundet sin hudfarve. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg tror, der er en sammenblanding mellem repræsentation, hvilket er vigtigt. Mennesker med alle baggrunde burde være repræsenteret i både skrivning og produktionen, så de kan hjælpe med at beslutte, hvilke historier der skal fortælles. At spille (skuespil, red.) er at spille en rolle, som ikke er dig selv, sagde han.