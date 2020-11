Droppede ud: - Jeg følte mig virkelig utilpas

Albert Rosin Harson valgte at droppe ud af gymnasiet for at satse fuldkommen på skuespillet

For Albert Rosin Harson, der især er kendt fra julekalenderen 'Tinkas Juleeventyr' og i øjeblikket er aktuel i 'Vild med dans', hvor han danser med Jenna Bagge, tog i en ung alder en stor beslutning.

I en alder af 15 år valgte han nemlig at droppe ud af gymnasiet for at satse fuldkommen på en karriere som skuespiller.

- Jeg var lige startet i gymnasiet, og jeg optog tre tv-serier samtidig. Jeg havde rigtig travlt. Jeg var ude at mærke det her skuespillerliv og arbejdede med det hver dag, og jeg synes, det var så fedt, og det fangede mig så meget, fortæller Albert Rosin Harson til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Så når jeg sad i den der klasse og sad tilbage der, så havde jeg en følelse af, at det slet ikke var mig, og jeg følte mig virkelig utilpas i det klasselokale.

Albert Rosin Harson giver den i øjeblikket gas på 'Vild med dans'-dansegulvet hver fredag. Foto: Mogens Flindt

Efter en del overvejelse valgte Albert Rosin Harson derfor at tage en stor beslutning.

- Så snakkede jeg med en masse mennesker, og jeg endte så med at tage beslutningen, og det er jeg sindssyg glad for i dag, siger den 18-årige skuespiller, der dog blev advaret flere gange inden:

- Jeg er blevet advaret lidt om, at man skal have en backup, fordi det er en usikker branche. Men indtil videre er det gået fint, og nu håber jeg, at det er skuespillet (der kan være i fokus, red.), og at det bare er fuld fart fremad.