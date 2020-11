Komiker og talkshow-vært Conan O'Brien dropper flow-tv efter 28 år og er fra 2021 at finde på streamingtjenesten HBO Max. Det oplyser WarnerMedia i en pressemeddelelse.

'I 1993 gav Johnny Carson (vært på 'The Tonight Show' fra 1962 til 1992, red.) mig det bedste råd i min karriere: 'Skift til en streamingtjeneste så hurtigt som muligt.' Jeg er lykkelig for at kunne fortsætte med, hvad fanden det nu er, jeg laver på HBO Max, og jeg ser frem til at få et gratis abonnement,' udtaler O'Brien.

På HBO Max vil O'Brien blive vært på et nyt ugentligt program og fortsætte med at rejse i 'Conan Without Borders.'

Sikrer navneændring: - Fuld af lort som dig

57-årige O'Brien startede ud som manuskriptforfatter på blandt andet 'Saturday Night Live' og 'The Simpsons,' før han i 1993 fik sit eget aftenshow som afløser for David Letterman på NBC.

'Late Night With Conan O'Brien' blev sendt frem til 2009, hvorefter han i nogle få måneder var vært på 'The Tonight Show with Conan O'Brien.' Siden 2010 har han bestyret 'CONAN' på tv-kanalen TBS, som også er ejet af WarnerMedia. 'CONAN' stopper efter afslutningen på tiende sæson i juni 2021.

I Danmark kan du lige nu se første sæson af 'Conan Without Borders' fra 2018 på Netflix. HBO Max havde amerikansk premiere 27. maj. Det forventes, at HBO Nordic bliver til HBO Max i løbet af 2021.

Premieredato afsløret