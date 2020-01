Dropper 'Vild med dans'

Karina Frimodt får ikke mulighed for at forbedre sin andenplads, når 'Vild med dans' vender tilbage senere i år

Karina Frimodt gør comeback på de skrå brædder, når musicalen 'Dirty Dancing' til september vender tilbage til Danmark.

I den forbindelse indtager hun igen rollen som Penny Johnson - en rolle, hun også havde, da musicalen i 2015 kom til Danmark for første gang.

'Dirty Dancing' har premiere i København 10. september, og på den tid af året plejer Karina Frimodt at være travlt optaget af 'Vild med dans', der normalt har premiere i midten af september. Derfor betyder det også, at hun ikke skal være med i den kommende omgang af TV2-programmet.

- Det her ligger på samme tid, så det udelukker 'Vild med dans', siger Karina Frimodt og slår fast, at det er helt sikkert, at hun ikke skal være med i den kommende sæson.

41-årige Karina Frimodt, der i den seneste sæson blev nummer to sammen med tv-vært Christopher Læssø, har været med i ni af de seneste ti sæsoner af TV2-programmet.

Kun i 2014 holdt hun pause på grund af fødslen af sin søn, James, og det har heller ikke været en nem beslutning at droppe danseprogrammet denne gang.

- Det bider jo lidt i mig, for jeg elsker 'Vild med dans', og jeg har efterhånden været med i mange år. Det er en stor del af mig. Så jeg kommer nok også til at zappe lidt om fredagen og følge med, griner hun, inden hun slår fast:

- Det var en svær beslutning. Det var det. Men jeg kunne også mærke, at det var det hele rigtige, da jeg valgte Penny-rollen. Det er jeg på ingen måde i tvivl om.

Hovedrollen i musicalen betyder ikke nødvendigvis, at Silas Holst må melde afbud til den kommende sæson af 'Vild med dans'. Foto: Linda Johansen

Silas holder døren åben

36-årige Silas Holst er også igen en del af 'Dirty Dancing', hvor han spiller hovedrollen Johnny Castle. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at han også må melde afbud til 'Vild med dans', som han sidste år vandt med Jakob Fauerby.

- Der er aldrig noget, der er udelukket. Det kommer an på, om man kan få løst tingene, så de går op i en højere enhed. Det er tit gået godt for mig før, hvor jeg har fået det til at fungere med to jobs på én gang, siger han.

Silas Holst slår dog fast, at han endnu ikke er blevet spurgt, om han vil medvirke i den kommende sæson, så han har hverken sagt ja eller nej endnu.

- Vi må se, hvordan det hele kan lade sig gøre. Det har jo ikke premiere på samme dag. Så det er i hvert fald ikke udelukket. Men det kræver dog, at man bliver spurgt, selvfølgelig, siger sidste års vinder.

Karina Frimodt, Mathilde Norholt og Silas Holst sammen med Eleanor Bergstein, der stod bag 'Dirty Dancing'-filmen. Foto: Linda Johansen

Presset af succes

Mens Karina Frimodt og Silas Holst ikke er helt enige om, hvorvidt det kan lade sig gøre at medvirke i både 'Dirty Dancing' og 'Vild med dans' på samme tid, så er de helt enige om, at det bliver en stor oplevelse at vende tilbage til rollerne som Penny Johnson og Johnny Castle.

De får igen selskab af Mathilde Norholt i rollen som Frances 'Baby' Houseman, mens også James Sampson er genganger på rollelisten.

Der venter dog også publikum en række helt nye ansigter som Anders Bircow, Andrea Vagn Jensen og Morten Lützhøft i forhold til seneste omgang, og Silas Holst er glade for, at der er kommet nye skuespillere til.

- Det bliver rigtig dejligt, og jeg synes, at det er godt set, så det netop ikke bare bliver en runde to. Vi kommer til at lave noget nyt ud af noget, der er set før, og jeg tror, der kommer ny energi og en ny stemning, fordi det delvist er et nyt hold. Men jeg er glad for, at Karina og Mathilde er med igen, siger han.

'Dirty Dancing' var en stor succes, da den senest blev spillet i Danmark, og Karina Frimodt håber, at de kan gøre det lige så godt denne gang.

- Det gør det da selvfølgelig (lægger et pres på skuespillerne, red.), for man vil jo gerne leve op til det, man gjorde sidst. Jeg håber, at publikum bliver lige så glade, som de var sidst, og jeg tænker, at det nok skal gå, siger hun.

'Dirty Dancing' får premiere i Scandic Falkoner den 10. september 2020.