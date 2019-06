DR's nye streaming kritiseres: Øv, øv, øv

Frem til den 17. juli giver DR seerne mulighed for at opleve en forpremiere af en ny version af streamingtilbuddet DRTV.

I den nye version af DRTV ser tingene en del anderledes ud, og indholdet er delt op på nye måder.

Blandt andet kan man i børneuniverset Ramasjang støde på kategorierne 'De sejeste piger' og 'Drengestreger', hvilket ikke alle er tilfredse med.

I et opslag på Facebook diskuteres det, om opdelingen er et udtryk for, at DR målretter indhold i forhold til børns køn, og dermed indirekte signalerer, hvilket indhold der egner sig bedst til drenge, og hvilket indhold der er bedst til piger.

'Øv, øv, øv. Som om der ikke er retningslinjer til overflod, når det handler om indskrænkende kønsopdragelse. Buuuuuuuh DR', skriver en Facebook-bruger ved navn Randi.

Facebook-brugeren Ulla skriver:

'Som noget progressivt og banebrydende har DR Ramasjang netop oprettet kønskategorier inde på forpremieren på en ny version af DRTV'. DR er vist ikke længere noget vi giver til hinanden. Det er noget vi giver til dem, der har det ‘rigtige’ køn.

Ikke målrettet

Det har dog ikke slet ikke været intentionen at målrette indhold specifik til drenge og piger, forklarer DR.

- Overskrifterne ’De sejeste piger’ og ’Drengestreger’ i Ramasjang-universet er ikke målrettet seerens køn. De to kategorier henviser til karaktererne i programmerne, hvor ’De sejeste piger’ alle har den fællesnævner, at der er indhold med stærke, kvindelige karakterer som Motor Mille og Dora Udforskeren, og i ’Drengestreger’ kan man blandt andet se Emil fra Lønneberg lave unoder, siger Henrik Richard Faurby Birck, der er planredaktionschef hos DR.

Han tilføjer, at reaktionerne i forhold til børnekategorierne under alle omstændigheder vil blive taget til efterretning.

- Det nye DRTV er i forpremiere i fem uger, hvor vi tester og prøver af. Det samme er vores kategorier. Derfor tager vi denne feedback med i vores evaluering inden endelig lancering til efteråret, siger Henrik Richard Faurby Birck.

