Dumpet på landsdækkende tv

Forholdet mellem 'Ex on the Beach'-deltagerne Søren Nygaard og Kristine Brodersen var ikke så gnidningsfrit, som det fremstår af programmet

Av, av, av.

Én ting er at få følelser for et andet menneske og blive droppet. Noget helt andet er, når det sker for rullende kameraer i et tv-program.

Netop dette oplevede Kristine Brodersen i aftenens afsnit af 'Ex on the Beach', der vises på Kanal 4, hvor Søren Nygaard gav hende klar besked.

- Jeg har fokuseret for meget på at lære de nye at kende, og det er ikke i orden, og imens jeg har lært de nye at kende, tror jeg, at jeg har mistet følelserne lidt undervejs. Jeg synes måske ikke, at der skal være noget romantisk imellem os herinde, siger han i videoen, som kan ses over artiklen.

Få afsnit forinden var han ellers kommet ind i programmet med det ene mål at vinde Kristines hjerte, hvilket lykkedes. De romantiske følelser blomstrede, indtil han pludselig smed bomben.

Ikke vist på tv

Sådan virkede det i hvert fald for seerne. Virkeligheden var en anden, fortæller Søren Nygaard til Ekstra Bladet.

- Det er ikke det hele, man ser i programmet. Der er nogle dage, man slet ikke ser, hvor Kristine og jeg kommer rigtig meget op at skændes. Generelt bliver hun ikke rigtig vist i programmet, fordi hun var meget tilbageholdende, og man blev i et akavet humør af at være sammen med hende. Hun ville nusse hele tiden. Jeg ville også gerne lære de andre at kende, siger Søren Nygaard, der fortæller, at det hurtigt gik galt imellem dem.

- Allerede på dag to råber vi af hinanden i suiten, fordi hun ikke ville lade mig være. Jeg var lige kommet ind til et koncentreret efterskoleophold, og hun gav mig nærmest ikke lov til at lære de andre at kende. Det var omklamrende.

Søren kom ind i programmet for at vinde Kristines hjerte. Da det lykkedes, droppede han hende igen. Foto: Dplay

Meget anderledes

Han forstår godt, hvis det virker mærkeligt for tv-seerne, at han så hurtigt kan miste følelserne, og han har også modtaget en del beskeder på Instagram fra folk, der ikke forstår, hvorfor han er vild med hende i det ene afsnit og dropper hende i det næste.

- Jeg kan super godt forstå, at folk undrer sig, for det er jo klart, når de ikke ved, hvad der er sket. Det er ærgerligt, at den del slet ikke er kommet med på tv. Omvendt kan jeg også godt forstå, at produktionen ville dyrke kærlighedshistorien.

- Jeg så nogle helt nye sider af hende, som jeg ikke brød mig om. Jeg er vant til, at hun er fyldt med selvtillid og udadvendt, men det så man intet til. Hun var meget, meget anderledes derinde.

- Hvordan tog hun afvisningen?

- I programmet tager hun det fint, men det, man ikke ser, er, at hun ikke tog det godt overhovedet, og vi har også været rigtig uvenner, efter vi kom hjem. Vi snakker ikke rigtig sammen. Hun valgte så også at knalde med en af mine rigtigt gode venner, sukker han.

Sur og irriteret

Kristine Brodersen fortæller til Ekstra Bladet, at det var en 'underlig og ubehagelig' situation at befinde sig i, da hun blev droppet på tv.

- Men det var ikke en stor bombe for mig, jeg havde godt set det komme. Vi havde allerede skændtes lidt og var blevet gode venner igen, men jeg kender Søren ret godt, og det var tydeligt i løbet af dagen, at der var noget galt, forklarer hun.

- Jeg blev selvfølgelig lidt ked af det, men jeg blev mest af alt sur og irriteret, da han sagde det. Jeg havde det fint, inden han kom ind i villaen og var egentlig ved at være kommet videre. Jeg følte, det var ydmygende, at han kom, og der blev gjort så stort et nummer ud af at vinde mig tilbage og fortælle, at han var forelsket i mig - for så derefter at ændre mening et par dage efter, tilføjer hun.

Kristine Brodersen beskriver livet i villaen efter Søren Nygaards ankomst som en rutsjebanetur, men i modsætning til Søren Nygaard, mener hun, at deres forhold er fint i dag.

- Søren og jeg har det fint. Vi snakkede sidst, da vi så hinanden i byen i Sønderborg lige inden, jeg rejste (til Japan, red.). Der er ingen dårlig stemning eller sure miner på trods af det, der skete, forklarer Kristine Brodersen.

- Han siger, at I har været uvenner siden, og at I ikke rigtig snakker sammen. Blandt andet fordi du valgte at knalde med en af hans rigtig gode venner?

- Der var ikke noget galt sidst, jeg snakkede med ham, så det var jeg ikke klar over, slutter hun af.