Dyrkede vild tv-sex: - Jeg skammer mig

Når 'Ex on the Beach'-deltagerne Jill Møller og Jeppe Bjerregaard går til makronerne, så går det vildt for sig.

Det beviste parret mandag aften i 'Ex on the Beach', hvor suiten rystede så meget, at Jeppe fik et billede i hovedet. Se det i videoen over artiklen.

Men at se sig selv dyrke hed lagengymnastik på Kanal 4 var ikke just en drøm, fortæller Jill, da Ekstra Bladet spørger ind til episoden.

- Jeg kan godt grine af det, men jeg skammer mig måske også lidt, fordi der er så mange, der allerede har været henne og tage fat i mig i byen, hvor de har haft en kommentar til det. Det er ikke så cool. Det er nederen, siger Jill med henvisning til, at man som premiumbruger hos dplay kan se forud i programmet.

Hun synes ikke, at det er 'super fedt', at hun nu toner frem på skærmen i sit Eva-kostume.

- Jeg synes ikke, det er super fedt for at være helt ærlig. Det er sjovt nok, at de viser sjov og ballade, men sex er så privat og intim en ting, at det bør holdes mellem to personer. Det, at resten af Danmark nu kan se det, synes jeg måske ikke er helt så cool. Men sket er sket.

- Den præmis kendte du vel, da du tjekkede ind?

- Ja, 100 procent. Det er jo det, der er sket. Jeg har aldrig sagt, at jeg ikke kunne finde på at have sex derinde. Jeg har sagt, at jeg ville tage det, som det kom og gøre, hvad jeg havde lyst til.

Jeppe har det fint med at have dyrket sex på tv. Foto: Janus Nielsen

Efter seancen kunne man på skærmen se Jill fortælle de andre piger i programmet, at det havde været 'lidt skuffende', og at hun havde prøvet bedre. Den del ærgrer hun sig særligt over. For det var ikke sådan, det skete. I hvert fald ikke i den rækkefølge.

- Det er lidt ærgerligt, for der er klippet lidt rundt. Det klip er taget fra senere i programmet, så når jeg siger, at jeg ikke just er imponeret, der handler det om en helt anden gang. Det er lidt synd for Jeppe, for sådan var det selvfølgelig ikke, siger hun.

Aktens mandlige hovedperson har det fint med, at man nu kan se ham have sex på tv. Det må man tage med, mener han.

- Jeg er meget selvironisk og tænker, det er meget sjovt. Det er der også mange andre, der synes. Jeg har det ikke dårligt med at have set mig selv have sex på tv, siger Jeppe.

Han fortæller, at det først var, da Jill stemplede ind, at der var en pige, der var hans type. De andre piger i villaen så han mere som venner. Derfor blev der også givet fuld gas, da han fik chancen. Så meget at et billede som nævnt røg ned i hovedet på ham.

- Vi havde drukket en del, og jeg får så et billede smidt lige i krydderen, imens vi har sex. Der tænkte jeg bare 'hvad fanden sker der'. Jeg var klar på at køre videre, men det var Jill ikke helt, griner han.

