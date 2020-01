Dyrker 'forbudt' tv-sex: Klamt og ydmygende

SPOILER: Tobias Friberg og Julie Bischoff har sex i 'Paradise Hotel' og aftaler at holde det hemmeligt. Først hjemme i Danmark fik Sarah Dohn sandheden at vide

I onsdagens afsnit af 'Paradise Hotel' er der atter action på lagnerne, når Tobias Friberg slår kløerne i Julie Bischoff.

Hun er egentlig gået i seng, men det vil Tobias ikke lade sig stoppe af. Han smider alt tøjet, lader pjerrot dingle frit og hopper ovenpå Julie, der ligger i sengen under et beskyttende lagen, der dog ikke forhindrer det uundgåelige.

Der er bare det lille problem, at han er blevet glad for Sarah Dohn, som han har en heftig flirt kørende med. De har haft sex, sender kærlige beskeder til hinanden, og han lægger ikke skjul på, at det er Sarah han vil.

Dummede sig i brandert: Vi ses igen

Næste morgen er Tobias da også alt andet end tilfreds med sig selv, og han fortæller til kameraet, hvordan det var en bommert og en fejltagelse.

Sammen med Julie træffer han derfor det eneste modne valg og aftaler ikke at sige noget til nogen. Hvilket de formåede at holde skjult helt indtil de atter ramte dansk jord efter programmet.

- Jeg vidste ikke, at de havde været sammen. Det fandt jeg først ud af, da jeg kom hjem, siger Sarah Dohn til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg synes, det er fucking klamt. Der er ikke så meget andet der. I starten var jeg ligesådan, men at han fortsætter med det er fucking klamt. Han gav mig den ene kærlighedserklæring efter den anden, så det er ydmygende for mig. Det synes jeg 100 procent. What the fuck, altså, siger Sarah Dohn med henvisning til, at hun tidligere i programmet havde en trekant på hotellet med Freja og Oliver.

I samme periode havde Tobias sex med Julie, og de blev derfor enige om, at den stod 1-1.

Auberginen må frem, når Tobias smider bukserne. Foto: Nent Group Danmark

Det tredje ben

Sarah understreger, at hun ikke er sur længere, men det var hun, da hun fandt ud af, hvad der var sket efter hjemkomsten.

- Han kan jo ikke styre sit tredje ben. Jeg synes, det er fucked, at man ikke har mere hjernekapacitet. Jeg er ikke sur på ham, for sket er sket, men jeg synes, det er klamt.

Se også: Bryder sammen på tv: Det hele blev for meget

Da Ekstra Bladet fanger Julie over telefonen, tager hun ikke større notits af, at Tobias fortryder deres samleje i onsdagens afsnit og giver det mærkatet 'en bommert'.

- Det er da lidt med blandede følelser, men i bund og grund forstår jeg ham godt. Det er ærgerligt, at han ikke kan stå inde for sine handlinger, men jeg kan godt forstå ham, når han er glad for Sarah, siger Julie til Ekstra Bladet.

Han kalder sex med dig for en decideret fejltagelse. Det ville nok gøre ondt på mange?

- Det gør ikke ondt, jeg tror måske, jeg ville have det på samme måde, hvis jeg var glad for en, og jeg var slet ikke glad for Tobias på den måde. Det er ærgerligt, han ikke havde rygrad til at lade være, men det er ris til egen røv. Jeg kan ikke gøre for, at han er sådan.

Tobias havde egentlig lovet Sarah ikke at knalde med andre, men det holdt ikke længe. Foto: Nent Group Danmark

Er ikke kærester

Da Ekstra Bladet fanger Tobias over telefonen, kan han godt se, at hans formuleringer omkring hans og Julies natteroderi ikke er helt heldige.

- Men det handler ikke om Julie. Hun er jo fræk, men det var en fejltagelse i den forstand, at jeg havde lovet Sarah ikke at gøre det. Så det handlede om, at jeg dummede mig. Havde det været enhver anden, havde det også været en fejl, forklarer han.

Dansk tv-kendis i kæmpe bommert

Han køber dog ikke Sarahs udlægning om, at han skulle have opført sig 'fucking klamt'.

- I momentet har jeg ikke dårlig samvittighed, men selvfølgelig har jeg lidt dårlig samvittighed i kroppen, da jeg bliver ædru. Det var ikke rart. Jeg bliver måske også lidt fremstillet som en kold skid, der knalder til højre og venstre, men hør her - jeg er ikke kærester med nogle af dem, og herhjemme knalder jeg også, hvem jeg har lyst til.

Hvorfor er det så svært at holde sig til én?

- Jamen, når der er muligheden for at være sammen med flere, ik. Vi er på et hotel, og det går ud på at vinde og hygge sig så meget som muligt. Jeg ville eddermame være ked af det, når jeg kom hjem, hvis ikke jeg havde fået den oplevelse fuldstændigt, og det ville jeg ikke føle, at jeg havde fået, hvis ikke jeg var gået all-in. Men det er jo ikke sådan, at det er min mission at knalde så mange som muligt.

Se også: Tv-kendis raser: - Hun skal bare holde kæft!

Tættere end man ser

Er det Sarah, du vil have på det her tidspunkt?

- Ja, det er det. 100 procent. Vi har det skide sjovt sammen, og der er meget, man ikke ser mellem os. Vi laver så meget pis ved morgen- og aftensmaden, sender hinanden blikke, laver grimasser og har det fucking sjovt. Sarah og jeg er faktisk tættere på hinanden, end man lige går og ser.

Hvorfor så ikke gå all-in på hende i stedet for at knalde med andre?

- Fordi jeg gør mod andre, før de gør mod mig. Det er den fornemmelse af, at i stedet for, jeg bliver skuffet, så kan jeg ligeså godt selv bare lave så meget sjov som muligt. Hvis jeg finder ud af, at hun har lavet noget med andre, så bliver jeg heller ikke sur, så går det bare lige op, siger han med henvisning til, at de begge har haft sex med andre og derfor blev enige om, at den nu stod 1-1.

Med lagengymnastikken i onsdagens afsnit er den stilling ændret til 2-1.