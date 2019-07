Efter 12 års pause: Ny film på vej

Så er der godt nyt til 'The Simpsons'-fans.

Bagmanden bag den populære serie, Matt Groening, har nemlig ytret, at der kommer endnu en film.

Det skriver The Independent.

. Foto: Shutterstock

I 2007 kunne man opleve 'The Simpsons Movie' i biograferne. Den blev en kæmpe succes og indtjente svimlende 527 millioner dollars på verdensplan.

Til San Diego Comic Con, der er en tegneseriekonference, talte The Independent med Matt Groening.

Han gav klart udtryk for, at der vil komme en to'er.

- Det er uden tvivl, at der vil komme endnu en 'The Simpsons'-film. Jeg tror, Disney vil have noget for deres penge.

20th Century Fox, som er selskabet bag serien, har nemlig solgt rettighederne til Disney, som vil give deres kommende abonnenter mulighed for at streame den populære serie, når de lancerer Disney+ senere i år.

Dræbte os

Men der skulle altså gå 12 år før, at der skete noget. Og det var der angiveligt en særlig grund til.

- Den første film tog nærmest livet af os. Vi havde ikke et b-hold til at lave filmen. Så de samme folk, der allerede lavede serien, skulle også arbejde på filmen. Vi er nærmest først kommet os over det nu, fortæller Matt Groening.

Tilbage i februar kunne 20th Century Fox bringe nyheden, at de ville lave yderligere to nye sæsoner. 'The Simpsons' vil derfor komme op på hele 713 afsnit, når sæson 31 og 32 er afsluttet om to år.

Den populære serie har vundet 31 Emmy Awards.