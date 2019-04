Efter '1864' - DR kaster sig over nyt historisk drama

Først var der 'Gøngehøvdingen', så kom '1864' og nu er DR klar til at kaste sig over en ny dramaserie med afsæt i danmarkshistorien.

Det er Leonora Christina, der godt 300 år efter sin død bliver vækket til live, det skriver Berlingske.

Leonora Christina var datter af Christian den Fjerde og Kirsten Munk, og hun sad en stor del af sit voksenliv fængslet i Blåtårn på Københavns Slot. Hun var anklaget for at have medvirket til højforræderi begået af hendes mand, Corfitz Ulfeldt.

Relevant i dag

Under sin tid i fangenskab skrev hun i bogen 'Jammers Minde', der udkom i 1867.

- Historien om Leonora Christina kan alt det, vi forventer af en DR-serie. Det er en stor danmarkshistorie, men det er også en nær skildring af et menneske, der kæmper for sin identitet og berettigelse, og dermed en historie der også er højst relevant i dag, siger dramachef i DR, Christian Rank til Berlingske.

Den historiske serie om Leonora Christina bliver udviklet i samarbejde med Zentropa, og den skal instrueres af filminstruktør Pernille Fischer Christensen.

Gode råd fra DF

Der er endnu ikke sat dato for, hvornår DR sender serien, som Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen allerede har en holdning til, hvordan skal gribes an. Han var en af de skarpeste kritikere af DR's forrige historiske drama, Ole Bornedals '1864' fra 2014.

Ahrendtsen foreslår ifølge Berlingske, at DR involverer ikke bare en, men et helt hold af historikere for at være på 'sikker grund', når de skriver manuskriptet.

