Efter bagedyst-exit: Derfor gik det HELT i kage for Pia

Først røg alle mændene, og lørdag aften endte det med et farvel til årets alderspræsident den 59-årige pantefoged Pia, der satsede stort og tabte ligeså stort, da hendes mesterværk på grund af stress og alt for høje ambitioner endte som et velsmagende makværk.

Trods sin ufrivillige exit fra skrærmen, er Pia glad for at have været med til at lege med mel og sukker i den bedste sendetid, så længe det varede.

- De jeg meldte mig til 'Den store bagedyst' var jeg udmærket klar over, at jeg nok ikke ville ende i finalen. Jeg tror ikke, jeg er kreativ nok til at tænke så langt ud af boksen, at det ender i mesterværker, der rækker til en finale, siger Pia til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Jeg er måske nok lidt kritisk overfor mig selv, men hvis jeg var gået videre, var jeg nok røget ud næste gang, tror jeg Det var hårdt, men en kæmpe oplevelse at komme ind i fjernsynsverdenen, hvor jeg aldrig har været før.

Først røg alle mændene, og lørdag røg programmets alderspræsident. Foto: DR

Kædereaktion

Det kræver både talent og held, hvis man skal lykkes i bagedysten, og lørdag var bestemt ikke Pias aften.

- Nogle gange lykkes alting bare, og det har det faktisk gjort i de andre programmer. Men lige den her gang havde jeg for mange bolde i luften. Jeg ville alt for meget med den kage, fordi jeg godt vidste, at jeg var nødt til præstere, hvis jeg skulle leve op til mine rigtig dygtige konkurrenter, siger Pia og fortsætter:

- Når først én ting begynder at gå galt, så går det hele galt, og på grund af tidspresset nåede jeg slet ikke at blive færdig. Alt gik galt for mig, og det har jeg tænkt meget over bagefter. Men hvis jeg nu var lykkedes med den, sådan som jeg havde øvet den, så tror jeg alligevel jeg var røget ud, fordi de andre ganske enkelt bare er bedre.

I programmet var det en tydeligvis rørt Pia, der måtte sige farvel til sine nye bagevenner, som hun ønsker alt det bedste i den videre konkurrence.

- Jeg har let til tårer. Jeg er ligeså blød som stuetempereret smør. Men de fleste gange, man ser mig græde i programmet, så er det fordi jeg bliver rørt. Det er jo ikke nogen skam at tabe til nogen, der er bedre end en selv. Sådan tænker jeg. De var nok bare det har tidspunkt, hvor jeg skulle ryge ud. De andres kager var flottere. Sådan er det bare, siger Pia.

Det kræver nerver af stål og overblik som en kongeørn at klare sig igennem strabadserne i 'Den store bagedyst'. Foto: DR

Bagefremtiden

Trods den nye tv-berømmelse, har hun ikke nogen plan om at droppe sit job og satse på bagningen.

- Jeg er åben for alle ting, hvis der skulle komme noget. Og jeg har også en blog, hvor jeg deler opskrifter og bliver glad, når andre afprøver dem. Vi må se, hvad det bringer, men jeg har et godt job og skal ikke til at skifte retning.

- Jeg er jo ikke så ung, at jeg kan lave en eller anden karriere ud af at have været med i 'Den store bagedyst'. Jeg har været med for oplevelsens skyld, og jeg beholder mit arbejde, som jeg er glad for

Bagningen er dog ikke helt droppet, for som hun afslørede i slutningen af programmet, havde hun en stor opgave i kalenderen i form af en bryllupskage til sin søns bryllup. Og den blev heldigvis mere vellykket end lørdagens exit-kage.

- Der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, så nu fik jeg god tid til at bage min søns bryllupskage. Der blev bagt til næsten 100 gæster, og det gik rigtig. Og jeg fik heldigvis også lidt hjælp. De vidste jo godt, at jeg kunne blive lidt presset.