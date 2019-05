Efter boligkøb i blinde: - Det er jo ikke et hjem

Aarhus' pulserende byliv med glasskår, brækklatter og tis op ad byens mure er blevet for meget for de nybagte forældre Charlotte Bjerg Sørensen og Mikkel Vilain Albrechtsen.

De drømmer derfor om et hus, hvor deres datter, Ellinor, på halvandet år kan vokse op, og hvor der er mere plads, end de har i deres lejlighed.

De bor så småt, at de skal fjerne alverdens ting fra brusekabinen, når der skal bades, fordi de bliver nødt til at bruge pladsen til deres ejendele.

- Det er lige før, man ikke magter at gå i bad om morgenen, fortæller Mikkel Vilain Albrechtsen om deres klaustrofobiske badeværelse.

Men deres drømme passer ikke med de huse, de selv kan finde. Derfor lægger de deres skæbne i en række eksperters hænder i programmet 'Boligkøb i blinde', der vises på TV3 tirsdag aften.

Sådan fungerer konceptet:

Et lille hus

Her skriver parret under på, at de giver alle deres penge til eksperterne, som så for 2,8 millioner kroner skal prøve at leve op til parrets drømme og finde dem et nyt hjem.

Drømmene er mulige, fortæller eksperterne - hvis de er villige til at flytte 100 kilometer væk. Det er parret bestemt ikke, for de vil gerne bo i Tranbjerg, Højbjerg eller Skåde Bakker, der ligger syd for Aarhus.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Parret kan slet ikke se dem bo som en familie i det hus, eksperterne har valgt til dem. Foto: TV3

Og kravene, eksperterne ikke må vige fra, lyder på et godt nærmiljø, et køkken-alrum og tre soveværelser.

- Det værste, der kan ske, er, at vi kommer ud i et lille bitte hus, siger Charlotte Bjerg Sørensen, inden de med bind for øjnene føres hen til deres nye hjem.

Alt for småt

Men da parret for første gang ser indersiden af deres nye hjem, inden det er blevet sat i stand, lever den værste forventning op til virkeligheden. Det nye hus, eksperterne har købt, er kun på 90 kvadratmeter.

- Det bliver for småt til os om to år, så skal vi ud og finde noget andet, lyder det nedslået fra Charlotte Bjerg Sørensen.

- Det er nærmest mindre end det, vi har derhjemme nu, siger Mikkel Vilain Albrechtsen, da hans øjne for første gang falder på badeværelset, hvor der ikke er plads til det badekar, de håbede, de kunne få.

Og det er ikke kun pladsen, den er gal med. Huset er fyldt med savsmuldstapeter, forskellige gulve og detaljer, der mest af alt ligner noget fra et sommerhus.

- Et sommerhus er jo et sted, man tager hen på ferie. Det er jo ikke et hjem, siger Mikkel Vilain Albrechtsen.

Med de penge, der ikke er gået til at købe selve huset, skal eksperterne forsøge at få det lille hus til at virke stort og hjemmeligt. Om der skal skåles i champagne eller gravøl, bliver afsløret til sidst i programmet.

'Boligkøb i blinde' bliver sendt tirsdag klokken 21 på TV3.