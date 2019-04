Efter 'Boligkøb i blinde': - Lige nu er jeg bare helt modløs

Turde du overlade alle dine penge til tre vildt fremmede mennesker og give dem magten til at købe et hus til dig?

Det gør parret Astrid og Steffen i sæsonpremieren på boligprogrammet 'Boligkøb i blinde', der bliver sendt på TV3.

På grund af parrets urealistiske drømme og forventninger til en kommende bolig, har det endnu ikke været muligt for dem selv at finde det helt rigtige hus.

Og selvom parret nu har lagt deres skæbne i hænderne på tre eksperter og overdraget dem alle deres penge, har de ikke lagt deres store krav på hylden, og det gør opgaven for eksperterne meget svær.

- Vi drømmer om et hus, hvor der er tre soveværelser, et kontor, et dejligt stort køkken-alrum, en dejlig udestue, god belysning, to toiletter og så et bryggers, lyder det fra 31-årige Steffen om parrets forventninger til deres kommende hus.

Vel vidende at de kun har godt tre millioner kroner at gøre godt med.

Pengene skal både række til at købe en hus og istandsætte det.

Trods de store krav lykkedes det eksperterne at finde et hus til Astrid og Steffen, som de mener, har potentiale til at blive parrets drømmehus.

Forfærdeligt

Men det er det unge par ikke helt enige i.

Med bind for øjnene bliver de ført til det 60'er tunge parcelhus i Køge, som eksperterne har købt for deres penge.

Og da parret lader bindet falde, er der tydelig skuffelse i deres øjne.

- Det første vi ser, da vi kommer ind i entreen, det er, at der er super mørkt, lyder det fra Steffen om de cigarbrune trælofter i huset.

Parret var mildest talt skuffede første gang, de så huset. Foto: TV3

Og skuffelserne fortsætter, jo længere parret bevæger sig rundt i huset.

- Jeg er åbenbart mere kræsen, end jeg lige troede. Jeg synes det er forfærdeligt, siger Steffen nedslået.

Ingen af rummene lever op til parrets stil. Loftet er brunt, badeværelset grønt og rum-fordelingen helt forkert.

- Det ville være lidt pinligt, at vise det frem for venner, siger Astrid om et af badeværelserne i huset.

Jeg er modløs

Parret havde glædet sig til at se, hvad eksperterne havde fundet til dem, men parret har svært ved at holde begejstringen oppe.

- Lige nu er jeg bare helt modløs, siger Astrid og beskriver, hvordan hun har en klump i maven over, at de har købt et hus, som de på ingen måde kan se sig selv i.

Men bordet fanger. Parcelhuset fra 60'erne er parrets nye hjem.

- Uanset om det er noget i har drømt om eller ej, så er det her jeres nye hus, lyder det kontant fra programmets vært, Camilla Ottesen, til det skuffede par.

Om få måneder skal parret flytte ind, men kan de tre eksperterne nå at gøre huset i stand for det begrænsede budget, der er tilbage, eller vil det unge par være fanget med et hus fra deres mareridt for evigt?

'Boligkøb i Blinde' bliver sendt tirsdag klokken 21.00 på TV3.

