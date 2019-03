Efter chok-exit: Her er Oh Lands reaktion

Oh Land var fredag tydeligt berørt over, at Maria & Bea har måttet forlade 'X Factor'

Fredag eftermiddag gik et chok igennem de danske 'X Factor'-seere, da TV2 meddelte, at Maria & Bea har måttet trække sig fra 'X Factor', efter Beas far torsdag døde af en hjerneblødning.

Stemningen var da også tydeligt trygget blandt både deltagere og dommere under fredagens show, som startede ud med et par kærlige hilsner til Maria & Bea først fra Sofie Linde og siden fra Oh Land, inden seerne blev præsenteret for en video med et par af Maria & Beas særlige øjeblikke for at hylde deres deltagelse i 'X Factor'.

Da Ekstra Bladet mødte Oh Land umiddelbart efter det noget anderledes liveshow, hvor ingen blev stemt hjem på grund af det uventede exit, var hun stadig tydelig berørt over, at Maria & Bea ikke er en del af 'X Factor' længere.

Se også: Kæmperos i 'X Factor': - Du er meget finaleværdig

- Jeg kan ligeså godt sige det, som det er. Jeg er meget berørt af det. Jeg havde en meget hård dag i går, hvor jeg var sindssygt ked af det. Men showet fortsætter, for sådan er det med det her show. Vi har allesammen samlet os op så meget, vi kunne, for vi ved også, at det er Maria og Beas ønske, at det går så lidt ud over showet som muligt, sagde hun til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Jeg er virkelig berørt af det. Det er noget, jeg tror, rammer os allesammen. Det her med at livet kan forsvinde sådan der. Det er chokerende, og det er så tragisk, og der er ikke rigtig andet at sige end det.

Der var ikke mange smil at spore hos Oh Land fredag aften. Foto: Mogens Flindt

Chok: Maria og Bea udgår af 'X Factor'

Manglede dem

Ifølge Oh Land manglede hendes rapgruppe i fredagens show på mange måder.

- Jeg kan især mærke, at de mangler, fordi de netop indtog så stort et rum med deres energi og personlighed og deres måde altid at skære ind til kernen. Når man fjerner dem, er det som om luften kollapser om én. Det var den følelse, jeg sad med i aften. Jeg manglede dem virkelig i showet, lød det ærligt fra Oh Land, der ikke lagde skjul på, at hun var tydeligt berørt.

Maria & Bea er færdige i 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Står det til Oh Land er hun dog langt fra færdig med de to piger fra Sønderborg. De har nemlig opbygget et venskab, og måske venter der tilmed et samarbejde mellem dem i fremtiden.

- Så langt er jeg slet ikke i mine tanker, at jeg begynder at brygge på fremtidige strategier. Først og fremmest har vi lært hinanden at kende her. Det har taget tid, men vi er kommet under huden på hinanden, og jeg kommer ikke til lige at slippe dem med det samme. Sådan tror jeg også, at de har det. Først og fremmest er det et venskab, og det er der samarbejdet starter, lød det fra Oh Land, der understregede, at de altid har hun og Maria & Bea altid har det 'hylende morsomt' sammen.

- Jeg kan ikke sige noget om, hvordan jeg vil arbejde videre med dem. Hvad fremtiden vil bringe ved jeg ikke, og det ved de heller ikke. Lige nu er de i sorg, og det er det eneste, der fylder her og nu. En dag som i dag kan man ikke tale om at tage noget videre. For nu er det slut. Nu skal de have ro til at sørge og finde et fodfæste, for sådan noget her river fodfæstet helt væk under en, fortsatte hun.

Maria & Bea afviser snyd

Fulgte med

Oh Land fortalte desuden, at Sønderborg-pigerne fulgte med i showet hjemmefra, og at de er glade for alle de kærlige hilsner, de både har fået fra seere og fra deres 'X Factor'-venner.

Det har dog på intet tidspunktet ligget i kortene, at Maria & Bea skulle stille op til showet fredag aften trods det tragiske dødsfald.

- Jeg er i kontakt med både Maria og Bea. De så med. De er glade for den respons, der har været, og at folk er så respektfulde, som de er. Det er vigtigt for dem, sagde Oh Land.

- Det har vi allesammen været fuldstændig forståelige over for og enige i, at det var den eneste mulighed (at de ikke stillede op, red). Altså hvordan skulle de kunne stå på scenen i aften? Det er ikke en mulighed.

Selvom hun var trist, havde Oh Land alligevel mod på at sætte et par ord på Maria & Beas exit. Foto: Mogens Flindt

Tror du, at de havde kunnet gå hele vejen, hvis ikke de havde været nødt til at trække sig?

- Maria og Bea er ægte. De er anarkistiske. De har ikke noget filter. De siger altid det, de mener, sagde hun og fortsatte:

- Jeg ved bare, at for mig er de helt klart vindere.

Stemmerne fra aftenens liveshow bliver lagt sammen med stemmerne i næste uges semifinale, hvor det bliver afgjort, hvem der skal gå videre til næste uges store liveshow.

På grund af Maria & Beas exit er det nu kun Echo, Kristian Kjærlund, Live og Benjamin, der er tilbage i kampen om at vinde 'X Factor'.