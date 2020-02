Efter DR-program: - Der har været meget tumult

En grim skilsmisse, gæld og et hus, der ikke kunne sælges, fik tingene til at gå helt i hårdknude mellem Morten Böhlers og hans ekskone Jette Møller.

Det kunne man onsdag aften se i DR-programmet 'I hus til halsen'.

Det tidligere ægtepar kunne ikke være i stue sammen, og al kommunikation om deres to fælles børn og den trængte økonomi foregik via sms.

Se også: Efter mareridt i DR-program: Nu er alt forandret

Siden designer Søren Vester og ejendomsmægler Line Franck fra 'I hus til halsen' var på besøg hos det tidligere ægtepar i Dybbøl, er huset blev solgt. Til gengæld har Morten Böhlers og hans nærmeste familie fået nye udfordringer at slås med.

- Der har været meget tumult, siden programmet. Ugen før optagelserne døde min bedstefar, og ugen efter fik min far konstateret kræft i spiserøret, fortæller Morten Böhlers.

Se også: Nedtur efter DR-program: - Det er frustrerende

Hans far, Richard, medvirkede i programmet og stod blandt andet for at lave det flotte spa-badeværelse. Siden optagelserne har han med sønnens ord fået 'et ordentligt skud kemo' og skal opereres i næste uge.

- Den 17. skal han have fjernet spiserøret. Så fører de mavesækken længere op, og det betyder, at han skal lære at spise på en helt ny måde, fortæller Morten Böhlers.

Samme dag skal hans nye kæreste, Chalotte, også på sygehuset.

- Hun har i længere tid bøvlet med nyren. Hun har virkelig været plaget af smerter og har været sygemeldt i næsten et halvt år. Den 17. får vi at vide, om hun skal have fjernet den ene nyre, siger Morten Böhlers.

- Jeg plejer at være ham, der er der for alle andre og beder normalt aldrig om hjælp. Så det var en stor kamel at sluge at få folk til at komme og give en hånd med på huset. Men der kom næsten 30, og jeg jeg kan slet ikke udtrykke, hvor taknemmelig, jeg er. Jeg føler, at jeg har en taknemmelighedsgæld, jeg aldrig kan betale tilbage, siger Morten Böhlers. Foto: DR

Den 39-årige sønderjyde slår dog faste med søm så store som Dybbøl Mølles vinger, at der skal mere til at slå hans familie ud af den.

- I min familie siger vi ikke, hvis det går over. Vi vi siger, når det går over. Vi er positive. Vi har ikke problemer, vi har udfordringer, siger han.

Ifølge Morten Böhlers er der heldigvis også sket masser af gode ting på det halve års tid, der er gået, siden tv-holdet var på besøg i hans tidligere hjem.

- Charlotte og jeg har fået en ny lejlighed i Sønderborg. Den har plads til både os og vores tilsammen fire børn, siger han og fortæller, at de sidste ting blev flyttet fra huset til lejligheden sidste weekend.

- Da vi havde hentet de sidste ting, kørte vi en tur om den gyldne måge og hentede mad. Nu bor vi så tæt på McDonald's, at maden er varm, når vi kommer hjem. Da jeg tog den første bid af min burger, opdagede Charlotte, at jeg sad og græd. Tårerne væltede simpelthen ud af mig, fortæller Morten Böhlers.

Det var glædestårer, han blev overmandet af.

- Det føltes som om, der var en kniv, der skar stropperne af en min rygsæk. Jeg blev 50 kilo lettere. Byrden fra huset var væk, siger han.

Se også: Så du kræftsyge Lene på DR: Indlagt 16 gange i 2019

Stridsøksen med sin ekskone er også godt på vej til at blive begravet.

- Efter programmet aftalte vi, at fortid er fortid. Nu ser vi fremad nu. Hun inviterede mig hjem til dem, så jeg kunne se, hvordan mine børn bor, når de er hos deres mor, siger han glad.

- Det er som om, jeg er en helt ny Morten. Jeg smiler, jeg er glad og lettet, og det bemærker folk. Men det bedste er, at jeg har fået min søster igen. Hun meldte os til programmet, selvom vi næsten ikke sås. Det gør vi nu, og det er jeg så glad for, siger Morten Böhlers.