Efter drama: En fortsætter - den anden er ude

Der gik et chok igennem Vild med dans-produktionen fredag aften, da Janus Bakrawi pludselig måtte trække sig med en skade kort inden start.

Han er færdig i programmet, men det er hans partner Karina Frimodt ikke.

TV2 skriver således, at Frimodt kommer til at spille en helt ny rolle i næste uges program.

Hun blev efter fredagens program ringet op af produktionsholdet, der tilbød hende en rolle som koreograf i næste uge, hvor de resterende seks par udfører holddanse.

- Det var en totalt overraskelse, og jeg blev så glad. Og det bliver så fedt at få lov til at lave koreografien, fortæller Frimodt til TV2.

- En fuser

Smerter

Janus Bakrawi fortalte fredag aften på sin Instagram-profil mere præcist, hvad der gik galt, inden programmets start.

'Da vi varmede op til generalprøven, fik jeg smerter i lægmusklen og kunne ikke støtte mig på foden. Kunne dermed ikke danse videre. Jeg kom på skadestuen, og lægen konstaterede, at jeg har fået en kraftig fibersprængning i lægmuskelen,' skrev han.

Skuespilleren fortsætter med at fortælle, at han er ked af, at de har været nødt til at forlade 'Vild med dans' på den måde.

'Det gør mig så trist og ærgerlig ikke at kunne fortsætte. Det føles urimeligt at skulle ud på den måde, en fuser. Men på den anden side, så har det være så sjovt, lærerigt, intensivt, hårdt og inspirerende at være med i 'Vil med dans'