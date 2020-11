Efter exit i 'Bagedysten': - Jeg var overhovedet ikke overrasket

Det blev et farvel til Max Hoffmann-Dose Preisler i lørdagens kvartfinale af 'Den store bagedyst', hvor der blev vist et utrolig højt niveau fra deltagerne.

Den 32-årige nordsjællænder var dog ikke overrasket over, at det var ham, der endte med at måtte forlade teltet. Konkurrencen var bare benhård.

Det var ikke alt, der spillede for ham i lørdagens program, og med de fejl, han lavede undervejs, kunne han godt se, hvor resultatet gik henad.

- Jeg vidste godt, at jeg skulle hjem der. Det siger også lidt om, hvor højt niveauet har været i den her sæson. Fejlmargenen er ekstremt lille, så hvis du kommer lidt bagud i en af bagningerne, så er det næsten umuligt at indhente igen bagefter, fortæller Max til Ekstra Bladet.

- Man er altid en kage fra at ryge ud. Det er det, der gør, at vi alle sammen er så pressede.

Max og de andre deltagere holder kontakten ved lige, selvom optagelser sluttede for flere måneder siden. Foto: DR

Selvom han røg ud kun to programmer fra finalen, er han stadig tilfreds med den indsats, han leverede under optagelserne til det populære program.

- Jeg forlod teltet med sådan en fornemmelse af, at jeg var i gang med at bestige Mount Everest og blev bedt om at vende om lige inden toppen, men samlet set er jeg helt vildt tilfreds med min deltagelse, og jeg er super glad for at have gjort det.

- Jeg synes, at jeg i løbet af sæsonen fik lov til at vise nogle kager, som jeg er rigtig stolt af, og at jeg kunne være med blandt de bedste i den her sæson.

Han er virkelig stolt af valentins-kagen, han lavede i sæsonens femte program. Allerede før programmets start var det et delmål at kommer til at vise lige præcis den kage.

Ifølge dommerne var det ekstremt tæt, men Max var ikke i tvivl om, at det var ham, der måtte forlade konkurrencen. Foto: DR

Det har altid været en drøm for Max at være med i 'Den store bagedyst' og deltagelsen har overgået alle de forventninger, han havde før programmet startede.

- Man ved det bliver travlt, og man ved man kommer til at blive presset. Man kan ikke forestille sig, hvordan det er før man står der. Man kan virkelig mærke, hvordan man forbedrer sig, fordi man bliver kastet ud i nogle discipliner, man nok ikke normalt ville begive sig ud i. Man får en form for selvtillid i køkkenet om, at selvom man ikke har prøvet noget før, så kan man altså stadig komme godt i mål med det.

- Samtidig havde jeg en forhåbning om, at jeg ville klikke godt med de andre deltagere, men jeg havde aldrig tror, at vi skulle komme så tæt på hinanden, som vi gjorde. Et eller andet sted er vi konkurrenter, men det har ikke fyldt noget som helst.

