Efter exit: - Vi er glade....

...for at vi har præsteret, som vi har gjort. Men kede af, at vi røg ud, lyder det fra ECHO

Øjnene var røde, og sminken var løbet i sorte baner ned af kinderne på de fire piger fra gruppen ECHO, der fredag aften røg ud af 'X Factor' lige før næste fredags finale.

ECHO havde brug for nogle ekstra minutter til at sunde sig, før de mødte pressen efter deres farvel til showet.

Derfor var der smil at spore i ansigterne på Tanne, Mathilde, Freja og Emma, da Ekstra Bladet talte med dem.

Farvel før finalen

- Vi er så stolte af os selv. Vi kunne ikke have gjort noget bedre, sagde Mathilde, der også fortalte, at gruppen var 'virkelig ærgerlige' over, at det nu er slut.

- Vi er virkelig ærgerlige og skuffede og kede af det og alle de der lortefølelser, sagde hun, inden Freja afbrød med en positiv overraskelse.

- Vi fik lige en nyhed, der gjorde os lidt mere optur, sagde hun, inden pigerne i kor udbrød:

- Der kommer mere ECHO!

Vil bygge videre

Hvornår vi kan forvente at Oh Lands sammensatte gruppe giver lyd fra sig uden for 'X Factor's rammer, vil de dog ikke afsløre.

- Men det er nu ECHO starter. Nu har folk set, hvad vi kan. Nu kan vi bygge videre det på det uden at være bange for afstemninger. Uden at være nervøs. Nu ved folk, hvad vi kan, sagde Tanne.

I semifinalen var det seerne alene, der afgjorde, hvem der skulle i finalen, og hvem der skulle ud af talentshowet. Dommerne var uden indflydelse, men havde selvfølgelig en holdning til deltagernes præstationer.

Thomas Blachman var især efter ECHO, der optrådte sammen med sangeren Bisse.

- Det var et musikalsk oplevelse på grund af Bisse. I bliver reduceret til fire korpiger, lød det fra Blachman under showet.

Den kritik tog pigerne nu ret køligt.

- Der er ikke noget galt i at være korpige. Det er dem, der løfter sangen, sagde Tanne efter ECHOs exit til Ekstra Bladet.

- Så tak Thomas!

Med ECHOs farvel til 'X Factor' er team Oh Land helt ude. Thomas Blachman har Kristian Kjærlund med, mens Ankerstjerne har både Live og favoritten Benjamin med til finalen i Horsens på fredag.

