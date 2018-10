Efter fadæse i TV2-program: Nu får deltager alligevel præmie til 200.000

- Du var så tæt på, lød det til 57-årige Nong fra 'Lykkehjulets' vært, Mikkel Kryger, da hun i programmets bonusrunde måtte sande, at hun ikke havde gættet aftenens finaleord 'marathonløb'.

Før det havde hun haft 15 sekunder til at komme frem til det svar, der kunne have sikret hende en spritny bil til en værdi på over 200.000 kroner.

- I min verden skulle der stå noget med maraton, ligesom jeg også gætter på i programmet. Men jeg kunne så se, at der var for mange bogstaver, hvis der skulle stå maraton. Derfor gik jeg væk fra det, siger Nong til Ekstra Bladet.

Problemet var da også, at ordet 'marathonløb' var urimeligt svært at gætte. Det staves nemlig uden h. Uden undtagelser.

- Hvis jeg så ordet igen, og pladsen, hvor h var, ikke havde været der, havde jeg nok kunnet slynge det ud, fortsætter Nong.

Her ses fejlen afsløret. Foto: TV2

Intet hørt, men ...

TV2 erkendte da også søndag over for Ekstra Bladet, at man havde begået en fejl, men mandag havde Nong stadig ikke hørt noget fra tv-stationen.

Selv mente hun, at hun som minimum burde få en ny chance eller den bil til mere end 200.000, der var på højkant.

Ekstra Bladet rettede mandag formiddag henvendelse til TV2, der først om eftermiddagen vendte tilbage.

'Der er ingen tvivl om, at det havde været mere optimalt at vælge et ord med en mere entydig stavemåde i både befolkningen og hos Dansk Sprognævn. Det kan ikke udelukkes, at den grammatisk korrekte stavemåde af 'maraton' på tavlen kunne have banet vej for et rigtigt svar fra Nong og dermed en gevinst i form af en bil', skriver TV2's underholdningsredaktør, Thomas Strøbech, i en mail til Ekstra Bladet.

'Når der i det konkrete tilfælde kan opstå tvivl om rigtigheden af svaret, er der tale om en fejl begået af os. I den situation lader vi tvivlen komme Nong til gode og tildeler hende - i god fødselsdagsstil - den bil, som var på højkant i finaleudgaven af 'TV2 30 år: Lykkehjulet'.

Her ses Nong sammen med sin nye bil i baggrunden. Foto: TV2

Krammere og highfives

Nong var naturligvis meget glad, da Ekstra Bladet efterfølgende traf hende, selvom hun måtte lægge en dæmper på den helt vilde jubel, da hun stadig var på job mandag eftermiddag.

- Men jeg har da listet rundt på kontoret og givet highfives og krammere, siger hun til Ekstra Bladet.

Allerede kort tid efter, at Nong havde fortalt sin historie til Ekstra Bladet, var hun blevet kontaktet af TV2, der ville tage et kig på, 'hvad der kunne lade sig gøre'.

- Men så ringede de tilbage og fortalte, at de havde besluttet, at jeg skulle have bilen alligevel. Det ville jeg selvfølgelig gerne. Det er rigtig stort, afslutter hun.