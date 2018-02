Efter flere svindelanklager: Nu trækker TV2-talent sig fra konkurrence

Den 42-årige hypnotisør imponerede dommerne i TV2s talentshow 'Danmark har talent' lørdag 27. januar.

Faktisk i så høj grad at den ene af de fire kendte dommere - Jarl Friis-Mikkelsen - gav ham en såkaldt guldknap, der sendte ham direkte videre til programmets liveshows.

Men det var ikke første gang, at Martin Castor, der tidligere gik under navnet Martin Hulbæk, havde medvirket i et TV2-program. Sidste gang han deltog var det dog ikke med hans gode vilje - han blev nemlig afsløret som fupmager af Morten Spiegelhauer i programmet 'Operation X - De falske åndemagere' i 2008.

Ikke problematisk

I programmet kunne værten Morten Spiegelhauer og hans hold afsløre, at Martin Hulbæk, der udgav sig for at være clairvoyant, gentagne gange snød sine klienter på det groveste, når de kom til ham for at få viden om deres afdøde familiemedlemmer og kære.

Via skjult kamera kunne TV2-holdet dokumentere, at Hulbæk blot søgte sig frem til oplysninger om sine klienters familiemedlemmer på internettet.

Men den sag var ikke et problem for TV2, forklarede kanalen til Ekstra Bladet i forrige uge.

- Martin Castor er hverken dømt eller sigtet for at have svindlet i den pågældende sag. Han arbejder ikke længere som clairvoyant, ligesom han i 'Danmark har talent' stiller op med hypnose som underholdning og ikke clairvoyance. I 'Danmark har talent' vil vi gerne give alle folk en chance, og da den pågældende sag er 10 år gammel, vurderer vi ikke, at den skal være en hindring for en optræden i et underholdningsshow indenfor et anderledes felt, forklarede TV2's underholdningsredaktør, Thomas Richard Strøbech og tilføjede, at Martin Castor selv havde gjort opmærksom på sin fortid.

Snydt for 38.000 kroner

Men blot to dage efter kunne Ekstra Bladet afsløre, at det ikke var Castors eneste uheldige sag.

Den norske kvinde Hege Amundsen stod nemlig frem og forklarede, at hun så så sent som i 2015 er blevet udsat for svindel af Martin Castor i forbindelse med et hypnotisørkursus, som han udbød i Danmark på skolen 'Dansk Hypnose Akademi', også kaldet 'The Hypno Academy', som han er direktør for.

- Han er slet ikke færdig med at svindle. Så sent som i 2015 snød han mig på det groveste, slog hun fast.

Hun betalte 32.419 norske kroner for selve kurset og derudover penge for hotel, men da hun dukkede op på kursusstedet, var kurset aflyst.

Overfor Ekstra Bladet afviste Castor, at han havde snydt Hege Amundsen.

- Det er rigtigt, at der har været en sag med en norsk kursist, og vi har ikke kunnet blive enige om en løsning. Jeg har overholdt de gældende betingelser, der var for deltagelse og kursister, og hun blev tilbudt undervisning. Herudover har jeg haft mange glade og tilfredse kursister over en årerække. Men denne sag vedrører ikke min deltagelse i 'Danmark har talent', og jeg har derudover ingen yderligere kommentarer, forklarede han.

Trækker sig fra talentshow efter trusler

Men nu vælger den 42-årige Castor alligevel at trække sig fra 'Danmark har talent'. Det skyldes hensynet til hans familie, skriver tv2.dk.

- Min familie og jeg har modtaget trusler på baggrund af jeres ensidige artikler, og mine børn skal ikke stå for skud for 'EB Nationens' meninger og trusler. På trods af produktionens og TV2's opbakning, kommer min familie først, skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Han uddyber sin beslutning på sin Facebook-profil.

Du kan se Martin Castor optræde i 'Danmark har talent' herunder:

'Danmark har talent' sendes lørdage klokken 20 på TV2.

