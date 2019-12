Efter 'Forsidefruer'-drama: Nyt job til Amalie

De fleste har nok bemærket, at de to 'Forsidefruer'-stjerner Janni Ree og Amalie Szigethy har været en hel del i vælten de seneste par uger.

Flere konflikter er opstået mellem de to, så deres ellers tætte venskab er gået i opløsning.

Heldigvis for Amalie er der bedre stemning på hendes nye arbejdsplads.

Amalie om 'Fangerne på fortet'-drama: - Der er to sider af sagen

- Jeg er begyndt at arbejde på radiobrandet ENERGY NRJ igen, så jeg laver hver fredag eftermiddag fra 14-18 radio sammen med radioværten Nadia Malm. Det elsker jeg virkelig. Det er så sjovt, fortæller Amalie.

Amalie er vild med sit nye job. Foto: Stine Tidsvilde

Reality-baben har tidligere i år været radiovært på kanalen et par måneder. Dengang var det morgenradio, hun beskæftigede sig med. Hun valgte dog at stoppe i juni, da hun havde for meget at se til med 'Forsidefruer'-optagelser, men allerede dengang sagde hun, at hun håbede at vende tilbage.

Det er sket nu, og der er ingen tvivl om, at Amalie er meget tilfreds med situationen:

- Jeg er så glad for at være tilbage, da det virkelig er en dejlig arbejdsplads. Programmet hedder 'Coffee Break', og vi kører det lidt fredagsbar-agtigt, hvor vi hygger og drikker lidt øl. Super dejligt, fortæller hun.

Efter kæmpe drama: - Fortryder intet