Efter grum sex-kommentar: Nu undskylder dansk realitystjerne

Det er totalt respektløst, siger Mark Bøgelund om sin kommentar til Amanda Mogensen, efter de havde haft sex i 'Ex on the Beach'

- Den er slem, den er rigtig slem.

Sådan lyder det fra en flov Mark Bøgelund, da Ekstra Bladet har ham og Amanda Mogensen, der begge deltager i tv-programmet 'Ex on the Beach', forbi tv-studiet.

Her viser vi dem klippet, hvor de har sex i programmet, hvorefter Mark i minutterne efter udbasunerer, at hun ikke skal lægge for meget i det, der lige er sket, med ordene:

- Det er bare sex, jo.

- Bare sex, spurgte Amanda tilbage.

Det fik Mark til at svare 'ja' og Amanda til at udbryde et stille 'av'.

Totalt respektløst

Bemærkningen fik seerne til at spærre øjnene op, og i videoen over artiklen fortæller Mark, at han fortryder sin kommentar.

- Jeg ved ikke engang, om jeg sagde undskyld. Det gjorde jeg sgu nok ikke.

- Selvfølgelig siger man ikke de ting, som jeg sagde der; at det bare var sex. Det gør du ikke til en kvinde - lige meget hvor stiv du er. Det er totalt respektløst over for hende, erkender han i dag.

Amanda Mogensen fortæller, at kommentaren fik hende op i det røde felt.

- Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været så sur før i hele mit liv. Og det er uden at overdrive. Jeg følte mig brugt og udnyttet. Jeg fik det faktisk virkelig dårligt, siger hun.

Der er ingen tvivl om, at Mark fortryder kommentaren, og i videoen over artiklen kan du se øjeblikket, hvor Mark - med to måneders forsinkelse - endelig siger undskyld til Amanda.

De understreger begge, at de har lagt episoden bag sig og i dag er gode venner.

'Ex on the Beach' vises søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.