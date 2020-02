Efter gyser: - Det var nærmest skræmmende

For andet liveshow i træk - ud af ligeså mange mulige - endte en af Oh Lands deltagere i farezonen i 'X Factor'.

Fredag aften var det rapperen Kaspar 'Kali' Andersens tur til at overbevise de tre dommere om sin videre deltagelse i 'X Factor'. Det endelige valg var Thomas Blachmans, og han bestemte sig for at lade Kali blive, mens Ankerstjernes gruppe Sway måtte pakke mikrofonerne væk for denne gang.

Det var en følelsesladet og rørt Kali, Ekstra Bladet fangede efter programmet.

- Fuck det var nervepirende. Jeg ved godt nok ikke, om jeg havde forventet det. Der var mange følelser, der fløj afsted. Det var nærmest skræmmende. Hold kæft en nervepirrende situation at stå i. Jeg kan godt forstå, at man fælder en tårer, når man står der, sagde Kali.

- Hvad gik der igennem tankerne, da du skulle ind og synge din 'save me'-sang?

- Jeg tænkte, hvis det er nu, så skal jeg bare nyde det. Som jeg også sagde sidste fredag; at stå på den scene foran det publikum og kamera, det er det, jeg har drømt om hele mit liv.

Kæmpe ære

Kali er den eneste af deltagerne, der skriver sine egne sange, og selvom det var første gang under 'X Factor', at Kali skulle synge en andens nummer, var han tilfreds med sin præstation.

- Jeg havde jo lavet den lidt om, så det blev lidt min egen. Jeg var lidt ude af min komfortzone. Men det var en kæmpe ære jo, fordi jeg havde fået lov til at sidde og lege med Steffen Brandts tekster og lave dem om, så jeg tænkte bare, at jeg i det mindste bare skulle gøre det til UG, sagde han.

- Du fik lidt hug fra Blachman, der synes, du synger ad helvedes til?

- Han er så dejlig den mand, det skider jeg på, det er så fedt, svarede han med et grin og fortsatte.

- Det er hans mening, og jeg elsker hans mening. Jeg synes ikke, jeg synger dårligt, men jeg synger måske ikke ligesom alle de andre, der kan ramme de der toner, der springer glas. Men jeg synes selv, at jeg synger godt, det svinger meget godt.

Kali beskriver sig selv som en åben bog og vil bruge sine sangtekster til at inspirere børn, der har forældre med et misbrug. Hans 'save me'-sang var også fra hans tid på afvænning.

Det var dog ikke hans sang, der sikrede ham en plads til næste liveshow. Det var, ifølge ham selv, hans datter.

- Hun hjalp mig i dag. Jeg kiggede rigtig meget ned på hende under min 'save me'-sang. Hun var min lykkeamulet i dag. Hun er min vej til toppen, sagde Kali.

Hvordan det går Kali i næste liveshow kan ses på fredag på TV2.