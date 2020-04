Efter hjertesorg i knaldeprogrammet: Jubler over ekskæreste

Tårerne fik for alvor frit løb, da Amanda skulle forlade 'Ex on the Beach'-villaen og dermed tage afsked med kæresten Nicklaes.

Begge parter var helt knust, og Nicklaes vidste ikke, hvordan han skulle klare sig i den luksuriøse villa i Dplay-programmet uden sin store kærlighed.

I det nyeste afsnit virker det dog umiddelbart til, at en ny pige i programmet måske kan hjælpe på hans humør.

- Det er Simone min ekskæreste, lyder det fra Nicklaes i programmet, da Asbjørn, Jonas og han er på stranden for at modtage en ny gæst.

- Er det en god en?, spørger de andre fyre.

- Den er rigtig god!, slår Nicklaes fast med et stort smil.

Nicklaes ser godt tilfreds ud med Simone. Foto: Dplay

- Jeg hedder Simone, er 26 år gammel og er den fyrene leder efter i deres liv. Jeg er fyrenes drøm og pigernes værste mareridt, forklarer den nye pige om sig selv.

Du kan se klippet i videoen over artiklen, mens du kan se 'Ex on the Beach' på Dplay.

