Efter kæmpe drama: - Fortryder intet

Stemningen mellem Amalie Szigethy og Janni Ree blev ikke ligefrem bedre under sæsonafslutningen af 'Forsidefruer', som rullede over skærmen her til aften.

Under aftenens talkshow faldt snakken igen på den besked, som Amalies mor, Lotte, havde sendt til Janni, og som ifølge Janni var meget truende. Janni fortalte ligeledes i afsnittet, at hun følte sig meget provokeret over de ting, Lotte havde sagt om hende under 'Forsidefruer'. Hun følte, det var et overgreb.

Amalie slog fast, at hun intet med Lottes udtalelser havde at gøre, men Janni mente, at Amalie burde bede sin mor om at holde sig uden for konflikten.

Nu åbner Lotte op om sit syn på hele episoden over for Ekstra Bladet.

- Folk må jo synes og tænke, hvad de vil. Vi bor i et frit land, og jeg siger, hvad jeg mener. Jeg fortryder derfor ikke, at jeg blandede mig, for jeg står ved den, jeg er. Og jeg handler som mor. Jeg passer på min datter, og det er min mission. Nogle gange kan det godt blive meget emotionelt, men jeg står ved det, jeg har gjort, og jeg gjorde det af en årsag, da det var meget voldsomt, det der skete mellem Amalie og Janni. Derfor reagerer jeg, som enhver mor ville reagere. Jeg fortryder intet, lyder det fra Lotte.

- Når min datter ringer og er enormt ked af det, så trøster jeg hende. Man er jo altid beskyttende overfor sine børn, uanset hvor gamle de er. Janni havde været i karambolage med Amalie, Amalie var ked af det, og det er det, jeg reagerer på. Og det er egentlig meget menneskeligt, fortsætter hun, men tilføjer så:

- Jeg synes dog, at det er noget lort, at Amalie i talkshowet skal stå på mål for de ting, jeg har sagt og skrevet. Det er rigtig ærgerligt. Men omvendt synes jeg, at mit eksempel på det, jeg har gjort, er det, der skal lære Amalie at gøre det samme med sin datter, hvis hun bliver udsat for noget lignende. Jeg vil ikke have, at min familie er ked af det.

Truede ikke Janni

Lotte slår ligeledes fast, at hun aldrig har truet Janni. Hun ærgrer sig derfor over, at det er sådan, Janni har opfattet det.

- Jeg kan ikke tage fra hende, hvad hun føler, men jeg har ikke truet hende. Det er jeg ikke lige typen, der gør. Jeg har anbefalet, at vi behandler hinanden ordentligt og er søde ved hinanden. Det er det eneste, jeg vil sige. Og jeg synes, at Janni er meget hård i sine udmeldinger. Jeg ønskede ikke at gøre nogen ondt, men det har jeg gjort her, og det er ikke så godt. Og det er jeg ked af, forklarer hun og uddyber:

- Jeg er ked af, at det hele er endt, som det er. Det er ikke rart for nogen af os, og jeg håber, vi kan lægge det bag os og komme videre, så vi kan koncentrere os om de gode ting i livet. Jeg håber på det bedste, og jeg håber, at det hele løser sig. Ikke så meget på mine egne vegne, da jeg ikke går så meget op i, hvad Janni tænker om mig, men jeg håber det for Amalie, for det er jo hende, der arbejder sammen med Janni.

