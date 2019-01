Efter kæmpe seer-flop: Her er værterne til Dansk Melodi Grand Prix

DR har løftet sløret for dette års værter til Dansk Melodi Grand Prix 2019.

Valget er blandt andet faldet på den tidligere Ramasjang-vært Kristian Gintberg, som også havde værtsrollen på DR's underholdningsprogrammet 'LIVE!', som blev en total skuffelse, hvor seerne flygtede efter den første udsendelse.

Se også: Av av av! 'Live!' smadret af 'Vild med dans'

Nu er han vært for Danmarks største musikkonkurrence, og det er han meget glad for.

- Jeg glæder mig helt vildt. Det er kæmpe stort at skulle være en del af en fantastisk musikbegivenhed, der samler danskerne, som ’Dansk Melodi Grand Prix’ gør. Jeg har hørt sangene, og jeg kan kun sige, at det bliver en fantastisk aften, og jeg er meget beæret over at blive en del af dette, fortæller han i et interview med DR.

Kristian Gintberg har tidligere været vært for DR's underholdningsprogram 'LIVE!'. Foto: Agnete Schlichtkrull

Kristian Gintberg skal danne makkerpar med Johannes Nymark, som har været vært de seneste to år for Dansk Melodi Grand Prix.

- Det bliver mega fedt! De to forrige år har det virkelig været sjovt at få lov til at guide seerne og folk i salen igennem showet, fortæller Johannes Nymark til DR.

Den erfarne vært vandt selv Melodi Grand Prix i 2016 med gruppen Lighthouse X.

Se også: Det store europæiske musikkomplot

DR1's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, mener, at de to værter er det helt rigtige valg.

- Johannes og Kristian har den helt rigtige erfaring til at stå i spidsen for Dansk Melodi Grand Prix. De er valgt, fordi de begge er dybt professionelle, men også fordi vi kunne mærke i castingprocessen, at de har en helt speciel kemi, som jeg glæder mig til, at publikum i Boxen og seerne skal opleve, siger han til DR.

Dansk Melodi Grand Prix 2019 bliver afholdt 23. februar i Herning