Efter kritik: - Jeg er ikke en udstillingsdukke

Den kloge mand og den kønne kvinde. Det er den - om man vil noget gammeldags - værtsfordeling, som 'Lykkehjulet' kører videre med, nu hvor programmet er genopstået i 2020.

Helt som da hjulet snurrede fra 1989 til 1994, er det en mandlig vært, der styrer quizzen, og en kvinde, der spankulerer rundt foran bogstavlen.

Da Carina Jensen bestred jobbet for 30 år siden, havde hun den funktion, at hun rent fysisk skulle vende bogstaverne. I dag er tavlen styret digitalt, og derfor har programmet mødt en del kritik, fordi 43-årige Kanya Natasja Rørbech er blevet sat til at gå rundt foran de lysende bogstaver.

Men den nye 'Kategorina' kan ikke forstå kritikken. Kanya Natasja Rørbech har ikke ønsket at tale med Ekstra Bladet, men til tv2.dk siger hun, at hun selv var lidt betænkelig, inden hun sagde ja til jobbet.

- Jeg tænkte: 'Hvordan griber man det an i 2020, uden det bliver kedeligt?' Det er vigtigt for mig, at kvinder kommer på banen i tv for andet end at stå og smile, siger hun til tv2.dk.

Hun understreger, at hun føler, at hun har en vigtig funktion i programmet, hvor hun også taler med deltagerne - selvom det er Mikkel Kryger, der står for hovedparten af de interviews, der laves i programmet.

- Vi gør det i en moderne version. Der er selvfølgelig noget, der minder om det gamle format, fordi jeg står i fuld figur og styrer bogstavtavlen. Men jeg er ikke en udstillingsdukke, der ikke må sige noget, siger hun.

TV2 har lagt artiklen på deres Facebook-side, og her er alle langtfra enige i Kanya Natasja Rørbechs syn på sin rolle.

'Hvis du ikke er en udstillingsdukke hvad er du så? Det kræver ikke meget mellem ørene at vende bogstaver', skriver Carl Ove Pedersen i en kommentar, der har fået mange likes.

Tim Asger Asbøl er enig:

'Haha..... Hvis ikke du er til udstilling som kvindelig vært i et tv program hvor du kun skal vende bogstaver... Hvad er du så ....', spørger han og bakkes op af Lisbeth Kruse, der skriver:

'Selvfølgelig er du det. Hvorfor er der ellers ikke valgt en ældre mand/ kvinde som bare skal vende skilte? Nææ, lad os da endelig få en der er ung og fin'.

Mads Volck, der er redaktør på 'Lykkehjulet', sagde tidligere på ugen til Ekstra Bladet, at der ingen mænd havde været til casting på jobbet som bogstav-bestyrer.

- Vi syntes, at en anden kvindelig vært gav den bedste balance i programmet. På den måde er det jo også repræsentativt for befolkningen, at der både er en kvindelig og mandlig vært, sagde han.