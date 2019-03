Efter kritik: Maria & Bea afviser snyd

Er det i orden, at man bruger auto-tune i et sådant omfang, som man så Maria & Bea gøre det i fredagens 'X Factor', hvor de fremførte Coolios klassiker 'Gangsta's Paradise'?

Nej, mente flere af Ekstra Bladets brugere, som fulgte showet live på eb.dk. Her lød nogle af kommentarerne.

'auto-tune ................ plat og humbug'

'Det har intet med sang at gøre Oh Land. Ren auto-tune. Selve nummeret passer dog pigerne fint.'

'De to piger må ud i aften, tænk det er tilladt at bruge “kunstig” lyd.'

Problemet for Maria & Bea er, at de kan rappe, mens det halter mere med sang. Thomas Blachman følte også et behov for at påtale den kunstige lyd på rap-pigerne.

- Super fedt arrangement, men vi har ikke set det før i programmet, at folk, der ikke kan synge, får hjælp af et program. Det skinner igennem, hvad I skal arbejde på. I skal lære at swinge. Det er en støttepædagog, sagde han om pigernes brug af hjælpemidler.

Gider ikke høre det

Da Ekstra Bladet mødte rap-duoen efter programmet, var de dog langt fra enige i kritikken.

- Vi gider faktisk ikke høre det der 'I kan ikke synge, derfor bruger I auto-tune'. Prøv at høre her, hvis du ikke kan forstå, at den der auto-tune var til for at lave noget kunst og ikke gøre vores stemmer pænere. Den var til for at lave en lyd. Prøv nu at forstå noget, tordnede en tydeligt oprevet Maria tilbage mod kritikerne.

De afviser, at det skulle være snyd, at de fik hjælp af auto-tune.

- Hvad er det, I ikke forstår?, lød det fra rap-duoen.

Maria & Bea på scenen fredag aften. Foto: Mogens Flindt

Ligesom Kanye

- Hvordan bliver det kunst. Havde det ikke været bedre at fyre den af med jeres egne stemmer?

- Prøv at høre. Kan Kanye West synge? Nej, men han er én af de mest indflydelsesrige rappere, og han bruger auto-tune for at understrege det, at han ikke kan synge, men at han kan skabe en flot lyd og skabe musik som et kunstværk, forklarede Bea.

Deres mentor Oh Land afviste også over for Ekstra Bladet, at det skulle være snyd at bruge så kraftig auto-tune, at man dårligt kan genkende en artists stemme. Hun mener, at auto-tune er et greb, man kan bruge i nutidens musik.

Og det er Maria & Bea enige i.

- Prøv at høre. Det handler ikke om at være god til at synge, det handler om at have X Factor. Forstår du, brormand, lød det fra Sønderborg-pigerne, der sluttede af:

- Så det styrer vi helt selv, venner.

Mens Maria & Bea - trods auto-tune - gik videre fra programmet, så måtte Patrick Smith se fjerde liveshow blive endestationen.