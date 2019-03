Efter kritik: Netflix ændrer Susanne Bier-hit

Millioner af mennesker har allerede set Susanne Biers Netflix-storfilm 'Bird Box'. Alligevel har streamingtjenesten valgt at ændre katastrofefilmen, der har Sandra Bullock i hovedrollen.

Det er et klip i starten af filmen, som Netflix har fået kritik for at bruge, som nu skal fjernes fra filmen, der alene den første uge blev set af 45 millioner mennesker.

Klippet, der skal væk, virker som et fiktivt nyhedsindslag, men det er billeder fra en virkelig katastrofe i Canada, der bliver brugt.

Tilbage i 2013 mistede 47 mennesker livet, da et godstog med råolie kørte af sporet og brød i brand i den canadiske by Lac-Mégantic i Quebec.

At dødskatastrofen er havnet i en underholdningsfilm har fremkaldt stærke reaktioner fra blandt andet kulturministeren i Quebec. Også borgmesteren, Julie Morin, har kritiseret klippet og kaldte det for 'mangel på respekt'. Den kritik er indtil nu prellet af på Netflix, der i januar sagde, at klippet ikke ville blive fjernet.

Men nu er streamingtjenesten kommet på andre tanker. Overfor BBC bekræfter de, at klippet vil blive fjernet og erstattet.

- Vi beklager den smerte, vi har forårsaget i Lac-Mégantic-området, står der blandt andet i udtalelsen.

Ifølge Netflix vil det vare nogle uger, før det omtalte klip er væk og erstattet med et nyt.

Det i øvrigt ikke første gang, at Lac-Mégantic-ulykken er dukket op i underholdningsverdenen. Også i serien 'Travelers' blev det uhyggelige klip brugt - og også den gang blev det fjernet efter kritik.

