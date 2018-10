Efter madorgie i 'Luksusfælden': Vil ikke lytte til eksperterne

Det skulle være slut med kager og hotdogs, hvis Malene og Christian Sundgaard fra Odder skulle gøre sig forhåbninger om at blive gældfri om to år og kunne kalde sig for husejere inden de fylder 30.

Men det går ikke altid som præsten, eller i det her tilfælde 'Luksusfældens'-eksperter, prædiker. For Christian og Malene, der begge er 27 år gamle, overholdt ikke deres planlagte budget, hvilket man kunne se i aftenens udsendelse.

Og de overholder stadig ikke budgettet på 8200 kroner til mad og diverse, hvilket er en helt bevidst handling fra det unge østjyske pars side.

- Vi bruger omkring 9500 kroner om måneden på mad og diverse nu, fortæller Christian Sundgaard til Ekstra Bladet.

Famillien Sundgaard måtte handle ind fem gange på en måned. Men da eksperterne kom tilbage til Odder havde Christian og Malene været ude og handle 43 gange. Foto: TV3

Budgetoverskridelsen får betydning for, hvornår Christian og Malene vil kunne købe deres drømmehus, men det er de helt okay med.

- Vi har valgt at sidde lidt mindre stramt i det og så vente med at købe et hus. Vi har sat os et mål om, at vi skal have et hus, når vi er 35 år. Det er der syv-otte år til, siger Christian Sundgaard.

Slut med kager?

Har familien fra Odder så valgt at bruge de ekstra penge i budgettet til flødeskumskager og hotdogs?

- Der er ikke noget kageforbrug længere, for Malene er gået på kur. Hun har ikke rørt kage, siden vi optog programmet i sommer, fortæller han.

Selvom Malene har opgivet sine besøg til bageren efter kaloriebomber, så har Christian ikke sagt stop for sine besøg på den lokale tankstation.

- Det er aldrig helt slut. Jeg har bestemt, at om mandagen må jeg godt tage på tanken. Det er for at få en god start på ugen, men jeg køber kun en kop kaffe, afslutter han.

