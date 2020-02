Efter mareridt i DR-program: Nu er alt forandret

Det var med store forventninger, at 52-årige Gitte Pedersen for år tilbage købte et hus i den lille landsby Fensholt i Østjylland.

Men boligdrømmen viste sig hurtigt at være noget af et mareridt. For da Gitte Pedersen kom i dybden, viste det sig, at alt langt fra var, som det så ud til.

Blot 14 dage efter overtagelsen begyndte det at regne ind igennem taget i Gittes hus, og det stod hurtigt klart, at der skulle renoveres for mange hundrede tusinde kroner, før hjemmet kunne blive til at bo i.

Mens Gitte arbejdede 50 timer som selvstændig bogholder, forsøgte hun også at få tid til at renovere sit hus, men hverken Gitte eller økonomien kunne følge med, og hun endte med at gå ned med stress midt i byggeprojektet, mens hun havde en voksende gæld hængende over hovedet.

Derfor satte Gitte huset til salg og gik ned på 32 timer om ugen.

Men det stod fuldstændig stille i huset. På et år var der kun en mulig køber, der bestilte en fremvisning - til stor skuffelse for Gitte, der mest af alt havde lyst til at flytte til Sjælland, hvor hun kunne være tæt på sine venner og sin familie.

På grund af den stigende stress flyttede Gitte hjem til sin søster på Sjælland i et værelse på ni m2, mens hendes voksne søn, Marc, tog sig af huset.

Men problemerne blev til sidst for meget for Gitte, der derfor valgte at melde sig til boligprogrammet 'I hus til halsen', som blev sendt på DR onsdag aften.

Her ser man, hvordan en desperat Gitte får hjælp af designer Søren Vester og ejendomsmægler Line Franck til at renovere huset og skabe et hyggeligt familiehjem, der forhåbentlig kan sætte gang i noget aktivitet i huset.

Der bliver slidt og slæbt i Gittes hus. Foto: DR

Helt vidunderligt

Og siden programmet og makeoveren af huset er det da også gået stærkt for Gitte.

Bare en måned efter optagelserne til programmet skrev Gitte nemlig under på en købskontrakt på 1.490.000 kroner. Et ældre ægtepar var faldet pladask for huset, og 1. februar overtog de det så.

- Det er jo helt vidunderligt, at det gik så hurtigt efterfølgende. Allerede en måned efter optagelserne havde vi skrevet under, og 16. december fik de så brugsretten til huset. Det her ægtepar så huset med det samme, og så vidste de, at de ville bo der, og det var jo bare skønt, at de var 'hooked' på huset, og at de var interesserede fra start, siger hun og fortsætter:

- Salget har gjort, at jeg ikke tænker på huset mere, og det er en virkelig skøn følelse. Det kan slet ikke beskrives. Jeg tænker aldrig på det, og det er virkelig en kæmpe byrde, der er forsvundet fra mine skuldre. Det har jo stået slemt til i mange år, og det har været en kamp at tjene penge nok til at bo der, så det har forandret alt, at jeg ikke længere skal tænke på det hus, siger hun.

Se også: Så du kræftsyge Lene på DR: Indlagt 16 gange i 2019

Selvom Gitte drømmer om at få sit eget sted at bo, bor hun fortsat hos sin søster på Sjælland.

- Jeg bor stadig hos min søster, for jeg har noget privat gæld, og det kæmper jeg stadig lidt med at få betalt. Så der går nok lidt endnu. Det fungerer dog fint med at bo hos min søster. Jeg er glad for hende og hendes familie. Vi har det godt sammen og hygger os, siger hun og fortæller videre om sine drømme for fremtiden:

- Jeg vil gerne have en lille lejlighed i stueplan eller et lille hus, hvor man kan komme ud. Jeg skal kunne have min hund, for det er på den måde, at jeg klarer mine udfordringer, siger hun.

Gitte og hendes søster, Susan, foran huset. Foto: Matias B Olsson/ NFTV

Siden DR-programmet er det også gået fremad med Gittes mentale helbred. Til tider kæmper hun dog stadig med følelsen af at føle sig stresset.

- Det har krævet noget siden programmet. Jeg har gået til stresscoach igennem det sidste halve år, og så har jeg fået et online-forløb med en personlig træner fra min søn, hvor jeg startede 1. december. Det har gjort, at jeg er kommet i gang med at træne og spise sundere, og det har også hjulpet på stressen. Der er stadig situationer, hvor det kommer frem, men jeg er virkelig på vej i den rigtige retning.

Se også: Brød sammen for åben skærm: - Det var voldsomt

- Hvordan var det så for dig at være med i det i programmet, når du var præget af stress?

- Det var rigtig hårdt at være med i programmet. Jeg bryder fuldstændig sammen nede ved mekanikeren, da det står klart, at jeg skal af med min bil. For her går det virkelig op for mig, hvor 'fucked up mit liv er, og at jeg har gæld, som jeg får svært ved at komme ud af.

Derfor passer Gitte også stadig på med at have for meget om ørerne.

- Jeg er stadig der, hvor jeg var før programmet. Det er stadig på 32 timer om ugen, jeg arbejder. Det kommer ikke op igen, for det kommer til at koste dyrt i sidste ende. Jeg skal kunne nå at geare ned, for ellers bliver stressen ikke bedre. Jeg bruger meget mindfulness, og så hjælper træning mig også meget. Det giver rigtig god energi, siger hun og afslører, at hun også har tabt sig en del siden programmet:

- Der er røget fem kilo siden 1. december. Så der er sket lidt. Jeg har indset, at jeg har brug for hjælp, og det er virkelig guld værd at bruge sin familie og venner, når der tilbyder det.

Her ses designer Søren Vester og mægler Line Franck, som hjalp Gitte ud af sit boligmareridt. Foto: Matias B Olsson/ NFTV

- Hvordan har du det så nu sammenlignet med, da du startede med at være med i programmet?

- Der er en vild forskel. For jeg har ikke alle de hårde tanker omkring huset, og før fyldte de hele tiden. De er væk, og det er befriende. Det er en kæmpe stressfaktor, der er forsvundet, siger hun og fortsætter:

- Under opbygning af huset var det virkelig hårdt. Jeg havde kun en sti at gå på, og jeg havde en kæmpe grund. Nu har jeg ikke noget så omfattende, der skal passes. Det betyder, at jeg har mere overskud til andre ting. Det er først nu, at jeg er begyndt at kunne tænke på mig selv. Der er overskud til at tænke på mit liv, og hvad jeg vil i stedet for altid at skulle hjem og knokle.

Se også: DR-vært: - Mine børn synes jeg er streng

Derfor er hun også ovenud glad for, at hun har fået hjælp i DR-programmet.

- Det var en super positiv oplevelse. Hele forløbet. Både før, under og efter. Det var vidunderlige mennesker allesammen, så jeg fortryder på ingen måde. Mit hus er solgt, og det var det ikke blevet ellers. Så jeg er kun glad for, at min niece overtalte mig til at melde mig, siger hun og fortsætter:

- Nu har jeg det bare rigtig godt. Der er som sagt noget vej, før stressen er væk, og det kan 'trickes' hurtigt. Så jeg passer på mig selv og nyder alle de gode mennesker, jeg har omkring mig.

'I hus til halsen' kan ses onsdage kl. 20 på DR og DRTV.