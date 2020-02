Efter mareridt på DR: Fik årtiets bedste gave

Der var drama for alle pengene i onsdagens afsnit af DR-programmet 'I hus til halsen'. Her rakte den sklerose-ramte tidligere sognepræst 56-årige Søren Willesen ud efter eksperterne hjælp for at få solgt sin bolig i Grevinge, Nordvestsjælland, med udsigt til fjorden.

Grundet sin sygdom er han i dag førtidspensionist, og han kunne ikke længere selv vedligeholde boligen, der havde en liggetid på 465 dage og en pris på 1.595.000 kroner. Det kom derfor som et chok, da han fik at vide, at boligens værdi nærmere lå omkring 1,1 millioner kroner.

Søren Willesen var flyttet ind i 2007 efter et forlist ægteskab, hvor han fraflyttede præstegården og overtog huset alene med henblik på, at det skulle sælges, hvilket viste sig sværere end som så. Da afdragsfriheden udløb, kom han for alvor i problemer.

Eksperterne fik renoveret hjemmet og fik bank og realkredit omvendt til at være positive over for et salg under 1.630.000 kroner, hvilket ville medføre en underskudshandel. En tredje privat kreditor krævede derimod garantier og en plan for tilbagebetaling af restgælden, hvilket var et problem for Søren, der ingen garantier kunne give, da han intet ejede og end ikke havde råd til tøj.

Han havde med andre ord udsigt til at blive stavnsbundet med mindre, han kunne finde en køber, der ville smide det fulde beløb.

- Min økonomiske situation er, at jeg hænger i med neglene, sagde han ærligt i programmet.

Årtiets julegave

Søren Willesen kunne dog ånde lettet op, da en aftale blev indgået med den private kreditor, så han kunne sælge hjemmet for 1,3 millioner kroner, og det er derfor også en glad Willesen, som Ekstra Bladet fanger over telefonen.

- Det blev solgt, og det var målet med det hele så mission accomplished, lyder det med glæde i stemmen i den anden ende af røret fra Søren Willesen, der siger om den private kreditor.

- Vi fik talt os til rette, og så stod ejendomsmægleren for at finde en køber, så alle fik det, de skulle have.

Søren Willesen fortæller, at det var hans søn, der opfordrede ham til at skrive til programmet. Kort før sommerferien 2019 kom produktionen forbi, og i august lavede man optagelserne, hvor huset blev totalrenoveret. Huset blev solgt i december.

- Familien kommer og flytter for mig i weekenden, køber overtager huset 1. marts, siger Søren Willesen, der har strenge krav til sin kommende bolig grundet sin sygdom.

- Jeg har sklerose, så det skulle være uden trapper og nemt at komme til og fra. Jeg har fundet en lejlighed i Assens på Fyn. Der er trapper, men også en elevator, så kan jeg godt klare det.

- Var det en lettelse endelig at få solgt boligen?

- Det var et langt forløb med mange skridt på vejen. Men det var skridt, der gik i den rigtige retning. Så da vi i december fik underskrevet, var det kulminationen på et langt forløb, hvor køber havde kigget på det nogle gange, og vi havde forhandlet. Jeg havde tænkt, at hvis det blev solgt inden jul, ville det blive årtiets julegave, og det blev det, siger han med glæde i stemmen.

Der måtte knokles for at få sat huset i stand. Foto: DR

Ramt af finanskrisen

Da programmet blev filmet fortalte Søren Willesen ærligt, hvordan han måtte spare i hverdagen og ikke havde råd til tøj, vin eller andre goder. Det er der blevet ændret på nu.

- Vi købte et hus, vi ikke havde råd til - i hvert fald ikke alene. Det skulle jo sælges, så snart finanskrisen var drevet over, og det lod sig så ikke gøre, og så trak det ud. Derefter ophørte afdragsfriheden, og der begyndte det virkelig at trække tænder ud. Jeg er heldigvis sluppet af med det nu, og så nu går det godt igen, jeg kan købe tøj til mig selv igen, siger Søren Willesen.

Han fortæller samtidig, at der ikke er sket udvikling i hans sygdom.

- Det er det samme. Den type sklerose, jeg har, er en, hvor det stille og langsomt bliver værre og værre, sukker han og sender samtidig en stor tak til produktionen bag programmet.

- Det var meget behageligt at være med og meget behagelige folk at arbejde med. De er meget dygtige til at skabe gode forhold og tillidsfuldt udføre det, de har gang i. Det var en stor oplevelse.