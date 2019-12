Efter massiv kritik: Disney afslører storfilm

Disney er gået ‘all in’ på den nye Mulan-film.

Den højt elskede tegnefilm er det næste projekt i Disneys store 'live action'-genudgivelsesstrategi. Væk er dragen Mushu og de ikoniske sange, og ind er i stedet kommet en noget mere kampdygtig og alvorlig Mulan.

Det skabte store protester, da filmen blev annonceret, men den nyeste Mulan-trailer giver nyt håb om endnu en vellykket storfilm.

Produktionsniveauet ser nemlig ud til at være tårnhøjt, og der er tydeligvis ikke sparet på de enorme kampscener, som traileren foroven teaser for flere steder.

Historien følger stadig den originale tegnefilm, men det ser for alvor ud til, at Disney er afveget fra sin tidligere formel. Med blandet succes har Disneys 'live action'-film tidligere fulgt tegnefilmene meget tæt, som det sås i eksempelvis ‘Skønheden og Udyret’.

Her kan du se traileren til 'Skønheden og Udyret', hvor Disney bar livrem og seler ved at lægge sig helt op af den originale tegnefilm.

Helt ny skurk

I den nye trailer afsløres mere om den kommende film end bare flotte kampscener. For selvom der ikke længere er drager i Mulan, så har Disney ikke helt sluppet det overnaturlige.

En helt ny skurk ved navn Xian Lang ser ud til at spille en større rolle. I videoen kan man se, at hun er heks med evner til at forvandle sig til en falk. Det er et tydeligt nik til den falk, der ejes af hunnernes leder i den originale tegnefilm.

Hendes rolle ser ud til at være betydelig, da hun er en af de mest fremtrædende karakterer i traileren. Hvor stor, hendes rolle bliver, kan ses i danske biografer den 26. marts.