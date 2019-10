Efter 'Mit plastikmareridt': - Det er for meget

Det var en glad Jørgen, der forlod Amalieklinikken med et 'nyt' øje i aftenens afsnit af 'Mit plastikmareridt' på TV3. Der er dog ét punkt, hvor han langt fra er tilfreds med programmet: Der er nemlig gået hele to år fra optagelse til udsendelse.

- Jeg synes helt ærligt, at det er for længe at vente, lyder dommen fra Jørgen, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen til en snak om tiden efter udsendelsen.

- At der går rum tid inden det senes, det er, hvad det er, men to år er for meget.

Ser man imidlertid bort fra den lange ventetid, har Jørgen ikke en finger at sætte på programmet.

- Det har været sjovt, og det har været nogle gode mennesker. Både Jens Jørgen og Marie Louise (speciallægerne i programmet, red.) er nogle absolut kompetente mennesker. Der var rigtig god behandling, fortæller han.

Se også: Caroline fra 'Mit plastikmareridt' kritiserer TV3: Det er for dårligt

Spiller tennis igen

Jørgens helt store problem var, at han efter en operation i 1975 var blevet lam i halvdelen af ansigtet. Det betød blandt andet, at han ikke kunne lukke sit ene øje, som ofte løb i vand.

Det var dagligt et stort problem for ham. Eksempelvis var det vanskeligt at spille tennis med vennerne, da han konstant måtte afbryde kampene for at duppe sit øje.

Efter 'Mit plastikmareridt' har haft ham under kærlig behandling, er Jørgens øje dog blevet meget bedre. Han er stadigvæk lam i halvdelen af ansigtet, men han skal ikke længere tørre øjet konstant.

- Jeg spiller stadigvæk tennis, og nu går det fint uden problemer, siger han.

- Om aftenen, når jeg bliver træt, kan øjet løbe lidt i vand, men ellers mærker jeg intet til det længere.

Omgivelserne kan også mærke på ham, at han har fået mere overskud efter operationen.

- Efter sigende skulle jeg ikke være så irritabel mere, som jeg har været, siger han med et slet skjult grin.

Se også: Vågnede op med ét bryst

TV3: Vi har mange formater

Ekstra Bladet har forholdt TV3 kritikken om den lange ventetid fra programmets optagelse til udsendelse. I et skriftligt svar fra programdirektør Kenneth Kristensen lyder det:

- Vi har rigtig mange stærke formater, vi skal have plads til – og det betyder, at vi en gang imellem er nødt til at rykke rundt på vores programmer.

Jørgen er da heller ikke et sekund i tvivl om, at han trods ventetiden vil anbefale folk i samme situation som sig selv at melde sig til programmet.

- Hvis der er andre, der har brug for noget lignende, er det kompetente mennesker, man lægger sig under kniven hos, slår han fast.