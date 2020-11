Efter musiker-gyser: Nu er det slut

Så gik den altså ikke længere for Faustix og Asta. De to musikere måtte i omdans, inden parret måtte forlade programmet

Det blev en intens omdans mellem programmets to musikere Wafande og Fautix, der hver især gav alt, hvad de havde for at sikre sig en plads videre i programmet.

Det endte dog skidt for Faustix og Asta, der nu må sige farvel og tak til 'Vild med dans'.

Deres sidste dans blev en slowfox, som den gode musiker altså ikke var helt tilfreds med, men det er den dans, han slutter på.

- Jeg tager en masse gode danse med, måske skal jeg fortsætte med det. Jeg gad ikke ryge ud med slowfox, men sådan er det, ja, siger den tydeligt skuffede Faustix.

Men selvom parret ikke længere er med i programmet, lader det til, at de har fået sig et stærkt venskab gennem dansen.

- Jeg tager en ven med for livet, siger musikeren, mens han holder sig tæt til sin nu tidligere partner.

Ikke set den komme

En overraskelse i forhold til dommernes point.

De professionelle havde nemlig givet færrest point til Hilda og Michael, der dog klarede skærene og er klar til endnu en fredag i dansens tegn.