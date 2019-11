Efter nøgenprogram: Ny date på vej?

Der var flirt i luften, da ’Date mig nøgen’ rullede over skærmen her til aften og den 25-årige vestegnsfyr, Thim, var på jagt efter en sød pige at dele tilværelsen med.

Valget faldt på Isabel, og selvom de to kunne afsløre, at de også havde set hinanden nøgne i de sene nattetimer på et hotelværelse efter deres date, havde de besluttet sig for, at de kun skulle være venner.

Noget kunne dog tyde på, at Thim måske er heldig at få en date med en af de andre piger fra programmet i nærmeste fremtid.

- Det var da ærgerligt at blive valgt fra i programmet, men de to andre piger var super kønne, så på den måde var det fair nok. Jeg ville da gerne have været på date, men det kan jo være, jeg får en ny chance, lyder det fra 19-årige Cecilie, som Thim valgte fra i programmet, da han skulle beslutte sig for de to sidste.

Cecilie blev valgt fra som den anden sidste kvinde i aftenens program. Foto: Per Arnesen

- Vi har fundet hinanden på de sociale medier, så vi er da kommet lidt af vejen i forhold til at få kontakt her efter programmet. Vi har dog ikke skrevet sammen endnu, men mon ikke vi kommer til det. Jeg kunne da godt finde på at sende ham en besked, og det kan jo muligvis godt føre til en date, hvis han også føler for det, fortsætter Cecilie, som derfor ikke tager det så tungt, at Thim ikke valgte hende i første omgang.

- Gode ting tager jo tid at finde, så det kan være, at han bare lige skulle tænke lidt over det, og nu er klar til en date med mig, lyder det fra hende.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Thim i forhold til, om han også er frisk på en date med Cecilie.

