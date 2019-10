Efter operation: Blev lam i ansigtet

- Der er ingen tvivl om, at det går igennem mit hoved mange gange i løbet af en dag, at jeg ikke er normal. Det er ikke rart at være sådan.

Så kontant er udmeldingen fra pensionisten Jørgen, som vi møder i aftenens afsnit af 'Mit plastikmareridt'.

I 1975 lagde han sig under kniven for at slippe af med en knude bag sit venstre øre. Knuden kom han af med, men han måtte betale en høj pris for det.

- Da jeg vågner op, er mit ansigt fuldkommen skævt. Jeg så mildest talt frygtelig ud, fortæller Jørgen i programmet.

Han er blevet lam i halvdelen af ansigtet, hvilket er en af de risici, man løber ved den type operation, han gennemgik. Det var der imidlertid ingen, der havde informeret Jørgen om.

'Mit plastikmareridts' eksperter er rystede over, at Jørgen ikke blev advaret om risiciene ved hans operation. Foto: TV3

Løber i vand

Efterfølgende har Jørgen efter eget udsagn været gennem otte-ti operationer for at rette op på lammelsen, men er fortsat plaget af et hængende øje, han ikke kan lukke.

- Hvis ens øje står åbent hele tiden, som det gør for Jørgen, får man konstante problemer, lyder dommen fra speciallæge Jens Jørgen Elberg.

- Man får problemer med at lukke øjet, man får tåreflåd, man får problemer med infektioner i øjet, ens hornhinde kan blive ødelagt og i værste fald, kan man miste synet.

For Jørgen er det største problem, at hans øje hele tiden løber i vand og skal tørres. Det rammer ham blandt andet, når han spiller tennis med vennerne og konstant må afbryde kampene for at duppe øjet.

Sidste forsøg

Jørgen håber nu på, at 'Mit plastikmareridts' speciallæger kan hjælpe ham med en sidste operation, og han er ikke den eneste, der savner sit gamle jeg.

- Mit største ønske for Jørgen er, at han får den operation. Ikke kun for ham, men for vi andre også, lyder det grådkvalt fra hans hustru, Inger.

Jørgens temperament har nemlig også forandret sig, efter han blev lam i den ene side af ansigtet.

- Jeg er blevet mere irritabel, og jeg er blevet sværere at omgås. Helt sikkert, siger Jørgen.

