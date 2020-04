Efter 'Paradise'-exit: - Hun brød vores aftale

Det kan efterhånden mærkes, at denne sæson 'Paradise Hotel' begynder at spidse til og inden længe nærmer sig afslutningen.

I tirsdagens afsnit tjekkede Anna ud af hotellet, men det betyder ikke, at gæsterne i onsdagens afsnit kan ånde lettet op.

Da Sarah ikke klarer sin mission, får hun at vide, at hun skal i dyst mod en af de andre gæster. Her falder hendes valg på bedsteveninden Silke. Beslutningen kommer som et chok for Silke, og den ender med at koste hende pladsen på hotellet.

Over for Ekstra Bladet fortæller Silke nu, hvordan hun i dag har det med Sarah og hendes valg.

- Jeg tror, jeg reagerede så voldsomt, fordi jeg havde været udsat hele vejen igennem. Jeg følte, jeg konstant havde stået i fare, og så var det dråben, at Sarah også satte mig i fare. Den havde jeg ikke set komme, da hun vidste, hvordan jeg havde det, forklarer Silke.

Smidt ud: - Det er så latterligt!

Det var en knust Silke, der måtte tjekke ud af 'Paradise Hotel'. Foto: NENT GROUP DANMARK

- Vi havde aftalt fra starten, at vi ville gå hele vejen sammen og ikke udrydde hinanden på vejen. så det var rigtigt hårdt, at hun brød vores aftale, og det endte med, at jeg røg ud. Jeg havde håbet, hun i stedet ville have valgt Emilie, som stod sikkert med Jonas, fortsætter 'Paradise'-baben, der dog erkender, at hun godt kan forstå Sarahs valg:

- Jeg er klar over, at det var klogt af hende at gøre, og det var jeg også klar over derinde. Derfor var jeg også mere ked af det end sur, særligt fordi jeg selv spillede så meget med hjertet, mens Sarah var lidt mere kold og spillede med hjernen, forklarer Silke og tilføjer, at der ingen sure miner har været mellem hende og Sarah efter hjemkomsten til Danmark:

- Vi var venner igen med det samme. Jeg havde lagt det på hylden kort tid efter, vi tjekkede ud, da jeg jo ikke var sur på hende personligt. Jeg følte mig bare presset og snydt, fordi jeg røg ud så tæt på finalen, men det kom jeg hurtigt over igen, da det er et spil.

