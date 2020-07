Efter Paradise-shitstorm: - Derfor viser vi voldsscene

NENT Group har valgt at fjerne et afsnit af dette års 'Paradise Hotel', efter svenske seere føler sig krænket af Sarah Dohns udtalelser om en partner. De har dog ikke fjernet episoden, hvor deltageren får kastet en flaske i hovedet

Shitstormen mod realitydeltageren Sarah Dohn ville ingen ende tage, da svenske seere af programmet 'Paradise Hotel', så den unge pige udtale sig om sin partner Türkers udseende.

Episoden, der dengang blev omtalt i blandt andet Ekstra Bladet, omhandlede realitydeltageren Türker Alici. Da Sarah Dohn til første parceremoni blev spurgt, om han var hendes type, fik hun nemlig ikke formuleret sig helt så heldigt.

- Lidt. Jeg er ikke så meget til det udenlandske. Men han er bestemt en type, jeg ville gå efter, hvis han ikke var fra udlandet, sagde hun og kunne med det samme høre, at det ikke var helt så velovervejet.

Alle tog sprogblomsten med et grin, og Sarah Dohn understregede, at udtalelsen på ingen måde skulle opfattes racistisk.

Fjernet hurtigt

Alligevel tog NENT Group, der står bag Viaplay og Viafree, den beslutning, at fjerne afsnittet fra programmet, så ingen længere kan se udtalelsen.

'Vi har et ansvar for at levere indhold, der på ingen vis positivt fremstiller diskriminerende adfærd eller går på kompromis med vores værdier som virksomhed, og derfor har vi valgt at fjerne Paradise Hotel sæson 16, afsnit 4, da der optræder en episode, der kan opfattes stødende for vores seere. Dette har aldrig været vores (eller Sarahs) intention, og vi beklager dybt, hvis vi har stødt eller på anden vis berørt vores seere negativt', sagde Mette Barnes, kommunikationschef hos NENT Group i Danmark.

Kaster flaske - men fjernes ikke

Senere i sæsonen kan man dog se Türker og Sarah i et skænderi, hvor de to er blevet uvenner over spillet i programmet.

Türker, der tydeligt er meget påvirket af situationen og alkohol, vælger at kaste en flaske i hovedet på Sarah og bliver fjernet fra hotellet af produktionen for volden.

Sarah efter hun fik en flaske i hovedet. Foto: Camilla Ravn

Afsnittet affødte på udseendelsetidspunktet reaktioner fra folk, der meget naturligt var forargede over volden mod Sarah. Men dette afsnit går ikke imod de værdier, der er hos Nent.

Det skriver de i et svar til Ekstra Bladet.

'Situationen, hvor en deltager udtrykker sin præference omkring udseende hos en potentiel partner, er blevet misforstået og har virket stødende for nogle af vores seere. Det er vi meget kede af, og afsnittet er blevet fjernet. I situationen med vandflasken reagerede vi med det samme, og deltageren blev sendt hjem, da vi har nultolerance over for vold i alle afskygninger,' lyder svaret fra Mette Barnes, der fortsætter:

'Vi bliver, ligesom resten af verdenen, løbende klogere. Vi har taget ved lære af denne situation – og det vil vi fortsat gøre. Vi fjernede episoden, fordi situationen er blevet misforstået og har virket stødende for nogle af vores seere. Det er vi meget kede af. Som nævnt reagerede vi med det samme på hændelsen med vandflasken, så episoden vil ikke blive fjernet'.

Ekstra Bladet ville gerne have fået svar på flere spørgsmål fra NENT Group. Du kan læse alle vores spørgsmål her:

Disse spørgsmål har vi sendt til NENT Group: Vi vil gerne vide, hvorfor det giver mening for jer at beholde et afsnit, hvor der vises vold mod kvinder, men fjerner et hvor en kvinde udtrykker sine præferencer omkring udseende hos en potentiel partner?

Er afsnittet med vold ikke imod jeres værdier?

Vi ved at svenskerne var enormt oprørte over afsnittet, og at det var grunden til, at det blev fjernet fra den danske tjeneste også. Hvis svenskerne nu også bliver oprørte afsnittet med volden, kan man så forvente, at det også vil blive fjernet?

Hvordan kunne afsnittet få lov til at ligge så længe på den danske tjeneste, hvis det går imod jeres værdier?

Hvorfor blev episoden fra parceremonien overhovedet vist i første omgang? Vis mere Luk

Kan vise alt

Ekspert i mediejura og presseetik Vibeke Borberg fortæller til Ekstra Bladet, at medierne har en redaktionel frihed, der gør, at de kan vælge at sende, hvad de vil.

- Etisk kan man så overveje om det er rigtigt, at et program, der er lavet til at være underholdende, bør indeholde en voldsscene. Men det står dem frit for at vise det.

Ifølge Vibeke Borberg bliver redaktionelt indhold ofte kun slettet, hvis det netop går imod den folkestemning, der findes på det givende tidspunkt.

- Det vil oftest være på baggrund af den offentlige debat eller en bestemt episode eller kritik, at man vælger at fjerne indhold. Det er som regel på den baggrund, medierne reagerer.

Medierne behøver ikke følge folkestemningen eller forklare deres valg, men Vibeke Borberg mener, at man selvfølgelig skal tage debatten om indholdet.

- Og så er det jo vigtigt, at vi forholder os kritisk til dem.

Türker: Det skal nok blive fjernet

Ekstra Bladet var mandag i kontakt med Türker Alici, som ikke lagde skjul på, at han langt fra var enig i beslutningen om at fjerne afsnittet - og overhovedet ikke opfattede det som racistisk.

I forhold til episoden med vandflasken lagde 'Paradise Hotel'-deltageren sig allerede fladt ned, da det i marts blev vist for de danske tv-seere.

- Jeg har det rigtig stramt med det hele. Jeg plejer at sige, man ikke skal fortryde noget i livet. Jeg har lært af det her, og jeg fortryder det sindssygt meget. Jeg er skuffet over mig selv. Jeg har ikke bare svigtet mig selv og Sarah. Jeg har også svigtet produktionen, og jeg har taget pladsen i programmet fra en, der kunne have opført sig ordentligt, sagde han dengang til Ekstra Bladet.

Da han bliver spurgt, hvad han tænker om, at tv-seerne gerne må se den voldsomme episode, men ikke den påståede racisme, er svaret klart:

- Jeg tænker, at du bare skal tage det op, og så skal det også nok blive fjernet. Man skal jo bare lige pådutte folk det, før det bliver gjort, siger Türker og fortsætter:

- Du skal bare have én til at omtale episoden, og så kommer folk som små myrer og siger: 'ja, det er også rigtigt!'.

Türker Alici frygter dog ikke reaktionerne fra svenskerne, når de ser episoden med flasken. Han har lagt det bag sig og har i dag et rigtig godt forholdt til Sarah.