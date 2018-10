Efter politiundersøgelse: Nu kommer omstridt TV3-program

TV3's helt store sommersatsning 'Paradise Kollektivet' skulle have ramt streamingtjenesten Viafree 26. juni, men uden nærmere forklaring blev programmet flået af sendeplanen.

Ekstra Bladet kunne senere afsløre, at den pludselige ændring skyldtes, at der foregik en politiundersøgelse af en person med relation til programmet.

Det bekræftede TV3s kommunikationschef og programdirektør Kenneth Kristensen.

- Da vi blev bekendt med politiets undersøgelse af sagen, traf vi beslutningen om at udskyde premieren. Der er på nuværende tidspunkt ingen, der er sigtet for noget kriminelt, og vi afventer nu, at politiets undersøgelser bliver afsluttet, sagde programdirektør Kenneth Kristensen i en skriftlig kommentar tilbage i august.

Ingen sigtelser

Nu er politiundersøgelsen et overstået kapitel, og 10 afsnit af 'Paradise Kollektivet' ligger derfor tilgængelige på det reklameglade streamingsite.

- Politiundersøgelsen er nu afsluttet, og ingen sigtelser er foretaget, derfor vælger vi nu at premiere med programmet, oplyser kommunikationschef Mette Barnes og tilføjer.

- Vi glæder os til et gensyn med paradisoerne.

I 'Paradise Kollektivet' følger man en stribe tidligere paradisoer, som sammen flytter i lejlighed i det indre København sommeren over. Hvad der deraf følger af druk, fest og kærestesavn kan ses på viafree.

De seks tidligere paradisoer er Maja Bebe, Cecilie Stampe, Katrine Hoffmann, Jonas Ptak, Boris Laursen og Rasmus Jensen.

